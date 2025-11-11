VIDEO: Veľká smola českého šípkara. Bol blízko k historickému postupu

Český šípkar Karel Sedláček.
Český šípkar Karel Sedláček. (Autor: REUTERS)
Sportnet|11. nov 2025 o 22:39
Český šípkar obsadil v skupine nepostupové tretie miesto.

WOLVERHAMPTON. Český šípkar Karel Sedláček odohral posledný zápas na prestížnom turnaji Grand Slam of Darts, ktorý hostil britský Wolverhampton.

V skupine E prehral s domácim hráčom Connorom Scuttom 3:5. Táto prehra zabránila Čechovi k postupu do osemfinále, čo by bolo pre české šípky historický úspech.

Sedláček začal zápas dobre, udržal si svoje podanie a podarilo sa mu zavrieť na prvú šípku.

Hráči nezaváhali na svojom podaní až do piateho legu, v ktorom Scutt prelomil českého šípkara a dostal sa do výhody, ktorú zúžitkoval až do víťazného konca.

VIDEO: Záver zápasu Scutt - Sedláček

Sedláček tak v skupine obsadil nepostupové tretie miesto. V úvodnom zápase podľahol úradujúcemu majstrovi sveta Lukeovi Littlerovi 1:5.

Sedláček dostal v záverečnom legu zápasu veľkú šancu na vyrovnanie, no tú nevyužil. Duel ukončil s priemerom 94,45.

V ďalšom zápase si poradil s Darylom Gurneym zo Severného Írska 5:3. Skupinu ovládol stopercentný Littler.

Tabuľka skupiny E

Šípky

    dnes 22:39
