VIDEO: Veľká smola českého šípkara. Bol blízko k historickému postupu

WOLVERHAMPTON. Český šípkar Karel Sedláček odohral posledný zápas na prestížnom turnaji Grand Slam of Darts, ktorý hostil britský Wolverhampton.
V skupine E prehral s domácim hráčom Connorom Scuttom 3:5. Táto prehra zabránila Čechovi k postupu do osemfinále, čo by bolo pre české šípky historický úspech.
Sedláček začal zápas dobre, udržal si svoje podanie a podarilo sa mu zavrieť na prvú šípku.
Hráči nezaváhali na svojom podaní až do piateho legu, v ktorom Scutt prelomil českého šípkara a dostal sa do výhody, ktorú zúžitkoval až do víťazného konca.
VIDEO: Záver zápasu Scutt - Sedláček
Sedláček tak v skupine obsadil nepostupové tretie miesto. V úvodnom zápase podľahol úradujúcemu majstrovi sveta Lukeovi Littlerovi 1:5.
Sedláček dostal v záverečnom legu zápasu veľkú šancu na vyrovnanie, no tú nevyužil. Duel ukončil s priemerom 94,45.
V ďalšom zápase si poradil s Darylom Gurneym zo Severného Írska 5:3. Skupinu ovládol stopercentný Littler.