Keď hádže na terč, je to zabijak, vraví promotér. Littler ovládol MS, peniaze ho nezmenia

"Mighty Mike" pred finále hovoril, že postup do finále nič neznamená a zaujíma ho iba víťazstvo. Po finále však uznal kvality nového majstra sveta.

"Samozrejme, táto prehra ma bolí, ale tak to má byť. Pokiaľ by ma to nebolelo, tak nie som športovec. Na začiatku som urobil chyby a keď sa vám to stane proti Lukeovi, budete mať problémy.

Niekedy hovorím, že každých 17 rokov sa zrodí hviezda a Luke je jednou z nich. Ja musím ísť ďalej a hrať lepšie," povedal van Gerwen, ktorý na profesionálnom okruhu PDC získal 157 titulov.

Debutová sezóna snov

Iba málokto by spochybnil, že titul je v správnych rukách. Kým Michael van Gerwen prvýkrát od roku 2011 nezískal ani jeden televízny titul, Luke Littler vo svojej prvej profesionálnej sezóne žiaril.