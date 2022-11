Veril, že krv, pot a slzy budú stáť za to. O 18 dní získal vytúžený titul

"Bol som taký nervózny. V prvých legoch som sa triasol ako šialený, ale potom Nathan začal robiť chyby na doubloch a pustil ma do hry. Je to kvalitný hráč a keby sa rozbehol, bol by to úplne iný zápas," zhodnotil Smith..

Dvakrát prehral vo finále majstrovstiev sveta a po jednej finálovej prehre má na konte aj z Premier League, World Series of Darts Finals, World Matchplay, The Masters, UK Open a European Championship.