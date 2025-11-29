Slovenská siláčka je majsterkou Európy. V trojboji zdvihla najväčšie váhy

Lenka Verónyová
Lenka Verónyová (Autor: FB/Klub silového trojboja Zvolen)
TASR|29. nov 2025 o 20:48
Zvíťazila v kategórii dorasteniek do 76 kg.

Slovenská reprezentantka Lenka Verónyová sa stala majsterkou Európy v klasickom silovom trojboji v kategórii dorasteniek do 76 kg.

Na kontinentálnom šampionáte dorastencov a juniorov v litovskom meste Druskininkai získala zlato za celkový trojboj 455 kg.

Okrem toho Verónyová vybojovala aj tri malé zlaté medaily, keď predviedla najlepšie výkony v drepe (177,5 kg), tlaku (95 kg) i mŕtvom ťahu (182,5 kg).

Informovala o tom na facebookovej stránke Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST).

