Stanoví Shiffrinová nový rekord? Pri žrebe čísel mala viac šťastia ako hlavná favoritka

Obhajkyňou titulu spred dvoch rokov je Kanaďanka Laurence St. Germainová, no jej prípadné víťazstvo by bolo vzhľadom na jej formu veľkým prekvapením.

Shiffrinová, ktorá má zlatú medailu z tímovej súťaže, pôjde na trať prvého kola ako tretia v poradí. Ak by sa jej podarilo získať cenný kov, bol by pre ňu už šestnásty na scéne MS, čím by vytvorila nový rekord.