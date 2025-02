ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov LIVE, MS v zjazdovom lyžovaní 2025 (Saalbach)

1.Timon Haugan (NOR) 1:21,102.Loïc Meillard (SUI) +0,023.Marco Odermatt (SUI) +0,244.Alexander Steen Olsen (NOR) +0,455.Raphael Haaser (AUT) +0,626.Thomas Tumler (SUI) +0,636.Luca De Aliprandini (ITA) +0,638.Marco Schwarz (AUT) +0,879.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,8810.Thibaut Favrot (FRA) +0,9911.River Radamus (USA) +1,0212.Filip Zubčić (CRO) +1,1313.Atle Lie McGrath (NOR) +1,1614.Žan Kranjec (SLO) +1,2115.Joan Verdu (AND) +1,3316.Léo Anguenot (FRA) +1,7117.Sam Maes (BEL) +1,8818.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,9419.Patrick Feurstein (AUT) +1,9920.Alex Vinatzer (ITA) +2,13