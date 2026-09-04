Zapletalová na finále Diamantovej ligy, šláger Slovana s DAC či F1 v Monze (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a začali sa už aj všetky ďalšie európske súťaže.
V Niké lige sa predstavia v kompletnom siedmom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Michaloviec, Komárno vyzve Skalicu, Podbrezová sa predstaví v Žiline a v šlágri kola privíta DAC úradujúceho majstra Slovan Bratislava.
Pre Slovan pôjde zároveň o generálku pred úvodným duelom ligovej fázy Ligy majstrov proti PSG.
V nedeľu skompletizujú kolo Košice zápasom s Banskou Bystricou a Ružomberok duelom s Trnavou.
V talianskej Serie A odohrá Stanislav Lobotka s Neapolom duel na San Siro proti Interu Miláno.
Šláger sa odohrá aj v anglickej Premier League, kde sa v londýnskom derby predstaví majster z Arsenalu proti Chelsea.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan. Počas víkendu spoznáme mená šampiónok.
Svoj úvodný zápas v hokejovej Lige majstrov odohrá aj slovenský šampión HK Nitra, ktorá bude hostiť švédsku Skellefteu.
Druhým týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar.
Atléti sa v závere týždňa predstavia na dvojdňovom finálovom mítingu Diamantovej ligy v belgickom Bruseli. Na podujatí nebude chýbať ani európska šampiónka Emma Zapletalová.
Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na okruhu Monza v rámci pretekov Veľkej ceny Talianska.
Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Grandslam sezóny US Open. Jediným Slovákom v pavúku bol Alex Molčan, ktorý však vypadol hneď na úvod proti Francúzovi Bonzimu.
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