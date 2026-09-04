Zapletalová na finále Diamantovej ligy, šláger Slovana s DAC či F1 v Monze (TV tipy na víkend)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas ME v atletike.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas ME v atletike. (Autor: TASR)
Sportnet|4. sep 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a začali sa už aj všetky ďalšie európske súťaže.

V Niké lige sa predstavia v kompletnom siedmom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Michaloviec, Komárno vyzve Skalicu, Podbrezová sa predstaví v Žiline a v šlágri kola privíta DAC úradujúceho majstra Slovan Bratislava.

Pre Slovan pôjde zároveň o generálku pred úvodným duelom ligovej fázy Ligy majstrov proti PSG.

V nedeľu skompletizujú kolo Košice zápasom s Banskou Bystricou a Ružomberok duelom s Trnavou.

V talianskej Serie A odohrá Stanislav Lobotka s Neapolom duel na San Siro proti Interu Miláno.

Šláger sa odohrá aj v anglickej Premier League, kde sa v londýnskom derby predstaví majster z Arsenalu proti Chelsea.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan. Počas víkendu spoznáme mená šampiónok.

Svoj úvodný zápas v hokejovej Lige majstrov odohrá aj slovenský šampión HK Nitra, ktorá bude hostiť švédsku Skellefteu.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Druhým týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar.

Atléti sa v závere týždňa predstavia na dvojdňovom finálovom mítingu Diamantovej ligy v belgickom Bruseli. Na podujatí nebude chýbať ani európska šampiónka Emma Zapletalová.

Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na okruhu Monza v rámci pretekov Veľkej ceny Talianska.

Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Grandslam sezóny US Open. Jediným Slovákom v pavúku bol Alex Molčan, ktorý však vypadol hneď na úvod proti Francúzovi Bonzimu.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (4. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (5. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (6. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas ME v atletike.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas ME v atletike.
    Zapletalová na finále Diamantovej ligy, šláger Slovana s DAC či F1 v Monze (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zapletalová na finále Diamantovej ligy, šláger Slovana s DAC či F1 v Monze (TV tipy na víkend)