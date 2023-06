Štúdium, práca či šport? Šerm funguje na Slovensku na amatérskej báze

Na Slovensku však veľa šermiarov do tohto veku nevydrží. Hoci sa nedá povedať, že by tento šport u nás nemal tradície – stačí si spomenúť na Katarínu Lokšovú Ráczovú, ktorá štartovala na troch olympijských hrách, v roku 1972, 1976 a 1980 a bola druhá na majstrovstvách sveta 1978, či na Attilu Érseka, juniorského majstra Európy z roku 2003 –, vyžiť sa z neho nedá. Pretekári tak po určitom veku uprednostňujú štúdium či prácu.

Čo vám dajú do ruky

Každého z nich priviedlo k šermu niečo iné. Niektorí to mali v rodine ako Ákos Pirk alebo Leopold Kuchta, či rodák z Francúzska Cedrik Serri.

Árpád Fazekas si vyskúšal šerm preto, lebo ho robili jeho spolužiaci zo škôlky, Alex Duduc už odmalička rád šermoval palicami, kým Lukáš Johanides videl ako osemročný na dovolenke v Grécku prenos zo šermiarskej súťaže na olympiáde v Pekingu a vyhlásil, že chce robiť tento šport.

Všetci mali aj šťastie, že vyrastali v mestách, kde existuje šermiarsky klub, v Bratislave či v Šamoríne, alebo v zahraničí.

Šerm má tri rôzne disciplíny. Fleuret, kord a šabľa majú odlišné pravidlá. Dieťa však často nemá na výber, začne robiť tú disciplínu, ktorej sa v danom klube venujú.

„Je to skôr na náhodu. Prídete do klubu a to, čo vám dajú do ruky, tak s tým budete šermovať,“ vravel Lukas Johanides.

„Zo začiatku je to pomerne jednoduché. Nájdete si klub, a najskôr vám veci zapožičajú. Zistíte, či vás to baví, či je to pre vás, platíte len členské,“ vysvetľoval Alex Duduc.