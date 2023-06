Rozhodcovia boli nespokojní s peniazmi a štrajkovali. Slováka to nerozhodilo

Zápas sa mal začať o štvrť na dve, pretekári boli pripravení, no rozhodcov nikde nebolo.

Vďaka výsledkom v skupine sa Duduc dostal rovno do najlepšej 64-ky, a o postup medzi najlepších 32 šermiarov ho čakal Švajčiar Ian Hauri. Slovenský šermiar predviedol sústredený výkon a zvíťazil 15:12.

Začal som myslieť na to, čo budem robiť, kam sa budem pozerať, kde budem mať čepeľ,“ opísal svoje myšlienkové pochody Alex Duduc.

„Bol som nervózny, ale našťastie mám výborného mentálneho kouča, s ktorým sme toto trénovali. Samozrejme, mal som myšlienky, že trvá to dlho, kde sú, ale sadol som si a odfiltroval som ich z hlavy dýchacími cvičeniami.

„Snažil som sa, aby ma to nerozhodilo a druhou myšlienkou bolo, nech im to trvá, možno to rozhodí súpera,“ dodal.

Slovinec sa popritom rozprával s ľuďmi na tribúne. „Každý máme nejaký rituál. Ja som v tej chvíli cítil, že sa s nikým nechcem baviť, potrebujem byť vo svojom vlastnom svete,“ vysvetľoval Duduc.