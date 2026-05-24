Po svetovej federácii ruší sankcie aj európska. Prichádza úplný návrat Rusov a Bielorusov

Gymnastika, Ruska Alija Mustafinová. (Autor: SITA/AP)
ČTK|24. máj 2026 o 11:53
Pred dvoma rokmi im bolo umožnené štartovať ako neutrálni športovci.

Gymnasti z Ruska a Bieloruska môžu s okamžitou platnosťou štartovať aj v európskych súťažiach bez akýchkoľvek obmedzení. Informoval o tom web európskej gymnastickej federácie.

Ruskí a bieloruskí gymnasti boli po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu v roku 2022 zo súťaží najprv vylúčení. Pred dvoma rokmi im potom bolo umožnené štartovať ako neutrálni športovci.

Medzinárodný olympijský výbor postupne vyzýval na zmiernenie sankcií, na čo viaceré športové odvetvia pristúpili. V pondelok obmedzenia zrušila svetová gymnastická federácia a teraz ju nasledovala aj európska gymnastika.

