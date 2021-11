Zasiahol hustý sneh. Fortunaligový zápas nedohrali

Hlavný arbiter stretnutia Michal Smolák uviedol, že vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky nemal inú voľbu, ako zápas stopnúť.

"Hracia plocha sa stávala nespôsobilá pre hru. Pre hráčov sa stala nebezpečná a ja som si to nechcel zobrať na zodpovednosť. Chceli sme, aby sa zápas dohral, no nešlo to. Opakujem, bolo by to nebezpečné a hracia plocha bola nespôsobilá pre hru," uviedol Smolák v tlačovej správe ÚLK.

"Podľa čl. 70 Súťažného poriadku a podľa čl. 16 písmeno ‚f‘ Rozpisu súťaže riadenej ÚLK nasleduje v takomto prípade dohrávanie nedohratej časti stretnutia.

To znamená, že v utorok o 15.00 sa bude dohrávať druhý polčas zápasu 16. kola našej ligy Senica - Žilina. Na novom termíne sa dohodli oba kluby," povedal pre web fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.