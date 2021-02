Futbal na najnižšej úrovni? Ak sa začne v apríli, môžeme oslavovať

Pandémia mení naše životy, obmedzuje činnosť. Na jej nepriaznivý dosah na futbal sme sa pozhovárali s dlhoročným sekretárom Oblastného futbalového zväzu v Prešove MARTINOM KLOVANIČOM.



Jesenná časť súťaží sa pre opatrenia v rámci pandémie nedohrala. Prvé dohrávky určil zväz na sobotu 6. marca. Situácia je však v súčasnosti horšia ako v jeseni, hrať sa tak skoro nebude. Aký je ďalší scenár?



Termíny dohrávok sa predbežne dohodli a zverejnili ešte v novembri. Aby každý klub vedel, kedy by sa za priaznivých okolností začalo hrať a kedy by teoreticky mali futbalové kluby začať s tréningovým procesom. To, aká bude situácia v rámci pandémie vo februári, nemohol nikto vedieť.