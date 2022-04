Koniec môže prísť veľmi skoro, varuje svojho súpera Sebastián Fapšo

A bude to hlavne Fapšo, na ktorého sa budú upierať oči fanúšikov, keďže si za krátku dobu dokázal vybudovať vysoké renomé a v súboji bude favoritom.

BRATISLAVA. Jedným z vrcholov podujatia RFA Grand Opening bude nepochybne duel Bernarda Plavca so Sebastiánom Fapšom, ktorých uvidíme v druhom hlavnom zápase večera pod pravidlami Real Fight, teda thajského boxu v malých rukaviciach.

„Na každého súpera platí niečo iné, čiže aj na Plavca sme do tréningu zaradili špeciálne veci. Vieme, čo na neho bude platiť a to použijeme. V podstate sa ale príprava nelíši od ostatných duelov, všetko ide vynikajúco," hovorí.

„Mal by som byť lepší v sile, taktiež budem určite aj tvrdší a rovnako som rýchlejší a presnejší,” prezrádza mladá hviezda.

Aj keď sme už Fapša videli na veľkých podujatiach, atmosféra v NTC Aréne bude predsa len špecifická a dodá mu motiváciu. „Na pódiu sa zmením na zviera, a keď to bude "hypovat" vypredaná hala, tak to bude iný typ Sebastiána.”

„Dúfam, že bude dobre pripravený, lebo to pre neho môže veľmi skoro skončiť,” varuje.

„Určite to vnímam a som za to vďačný. Čo som chcel v 15-tich, to mám teraz, a čo chcem teraz, budem mať, verím, o 5 rokov. Hlavne neprestávam snívať, hlavou som vysoko, ale nohami pevne na zemi,” vysvetľuje.

Fanúšikom pritom odkazuje, aby sa nebáli požiadať slušne o fotografiu, keďže ostáva stále obyčajným chalanom a je vďačný za každý moment podpory.

14. mája sa tak môžeme tešiť na ďalšie vystúpenie, ktorým "Tank" zasa postaví divákov zo stoličiek. Pred sebou má totiž iba jediný cieľ.

„Nevyberám si, porazím každého, koho mi dá RFA za súpera. Bolo by super, keby som sa prebojoval k opasku a získal ho,“ dodáva Fapšo.