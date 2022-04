Na hejterov som zvyknutý. Viem, na čom mám zapracovať, hovorí Osťo z RFA

Sú to dva odlišné svety, ale čo sa týka samotnej produkcie, tam nie sú veľmi veľké rozdiely.

Bol som už dlhšiu dobu fanúšik bojových športov. Zažil som pár turnajov naživo, ale nešiel som do hĺbky tohoto sveta. Dnes už je to však inak, odkedy spolupracujem s RFA, som sa začal viac zaujímať o tento šport.

Zobral som to ako výzvu a šancu sa zviditeľniť v inom segmente. Obavy som nemal, skôr to bol rešpekt, ako ma táto komunita bude brať.

Čo vám prebehlo hlavou pri ponuke na vkročenie do sveta bojových športov? Mali ste obavy, či ste sa v tejto pozícii našli?

Myslím si, že sme vstúpili na trh tak, ako sa od nás očakávalo. Boli sme dobrý tím, každý dal do toho 100% a hlavne srdce, preto bol taký výsledok.

Ako by ste úvodné podujatie zhodnotili?

Ľudia sa bavili, boli dobre zápasy, za mňa bol ten večer dokonalý. Samozrejme stále je čo zlepšovať a to ukážeme už 14. mája v NTC aréne.“

Ako to býva zvykom, tak sa objavili aj prví “hejteri“. Ako ste prijali túto odvrátenú stranu publika?

To som očakával a som na to zvyknutý. Ja viem, kde mám viac zapracovať a to je podstatné.

14. mája sa uskutoční podujatie RFA GRAND OPENING. Na čo sa môžu diváci tešiť?

“Našľapaná“ fight card, opäť veľkolepá show a vypredaná hala.