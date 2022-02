ONLINE: Samuel "Pirát" Krištofič - Patrik Kincl (Oktagon 31)

Po dlouhé době se dočkáváme akce ve velké hale a hned to bude O2 Arena v Praze. Nicméně ani tato karta se neobešla bez problémů, několik duelů padlo a tak má hlavní karta zatím pouze tři zápasy. V tom hlavním půjde o pás ve střední váze, o který se utkají Samuel „Pirát“ Krištofič, držitel interim pásu a proti němu se postaví Patrik „Inspektor“ Kincl, borec ošlehaný mnoha těžkými bitvami v ČR i zahraničí. Duel bude velice vyhrocený, oba borci nešli daleko pro ostrá slova a hlavně Pirát měl svému soupeři co říci. V kleci ale bude favoritem Kincl a dá se říci, že cokoliv jiného než jeho zisk pásu by bylo velkým překvapením. Ale je to MMA a možné je vše...



Hlavní předzápas obstarají borci v lehké váze a tady půjde o interim pás. O něj se utkají Ronald „Rony“ Paradaiser, borec, který už ví, jaké to je mít titulový zápas. Ten však s Ivanem Buchingerem prohrál na submisi a k další šanci se musel probít přes výhru nad Ardou Adasem. Proti němu se postaví velká kometa Oktagonu, Losene Keita. Ten do této organizace vlétl v prosinci loňského roku, kdy doslova rozstřílel Karola Ryšavého a okamžitě se vyšvihl na třetí místo žebříčku lehkých vah. Následně si řekl o titulový zápas, nicméně šampion je v současné době zraněn a tak se přímo nabízel zápas o prozatímního šampiona. A tady jej máme.



Na hlavní kartě se také představí Zdeněk „Game Over“ Polívka, zápasník, který to má v OKTAGON MMA 4-1 a na svém kontě má výhry nad jmény jako jsou Eric Spicely a Robert Bryczek. Dnes se postaví dalšímu jménu, které je v této organizaci známé, bude jim Alex „Da Killa Kid“ Lohoré. Ten se sice uvedl dvěma porážkami s Karlosem Vémolou a Leandrem Silvou, naposledy však na body porazil Tato Primeru a ukázal, že je třeba s ním i nadále počítat.