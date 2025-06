Strelil najviac gólov. Cenu pre najužitočnejšieho hráča play-off získal útočník Floridy

„Je ťažké to opísať. Je to oveľa ťažšie, ako som si myslel, že to bude. A aby sme vyhrali dvakrát, museli sme vynaložiť veľa úsilia. Som na tento tím veľmi pyšný. Je to najlepší pocit na svete,“ uviedol Bennett podľa AP.

„Hrať o Stanleyho pohár bolo vždy mojim cieľom a vášňou, a to som chcel zažiť. Bola to moja jediná priorita,“ dodal.

Prínos Bennetta mala podľa jeho spoluhráčov výrazný vplyv na výkony celého mužstva. „Všetci sa pozerajú na góly, a to je správne. Ale ide o všetko, čo robí, aj keď nie je pri puku. Spôsob, akým hrá v obrane, keď nie je pri puku, ako sa správa pri vhadzovaniach.

Myslím si, že je to kompletný hráč. Máme šťastie, že je súčasťou nášho tímu. Je to veľká časť nášho úspechu,“ povedal jeho spoluhráč a obranca Seth Jones.

„Je jedným z lídrov tímu. Niekto, za kým všetci stojíme,“ konštatoval útočník štvrtej formácie Jonah Gadjovich.