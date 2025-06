ONLINE: Florida Panthers - Edmonton Oilers dnes, finále NHL LIVE (6. zápas)

Trenéři



Trenérem domácího týmu je 58letý Kanaďan Paul Maurice. Bývalý obránce strávil čtyři sezóny v Ontarijské hokejové lize, již v 21 letech nicméně kvůli zranění oka musel svou aktivní kariéru ukončit. Okamžitě přešel k trenéřině, když nejprve působil právě v OHL, posléze na počátku devadesátých let u juniorky Detroitu a v roce 1995 jako druhý nejmladší muž v historii převzal dirigentskou taktovku u týmu NHL, konkrétně u Hartford Whalers, posléze místně i názvem změněných na Carolinu Hurricanes, kde vydržel úctyhodných 8 let. V NHL dále vedl také týmy Toronta, Winnipegu a ještě jednou Caroliny, kromě toho působil také v KHL na lavičce Magnitogorsku. Trenérem Floridy se stal 22. června 2022.



Koučem Edmontonu je také Kanaďan a to 46letý Kris Knoblauch . Ani tento bývalý křídelník se do NHL jako hráč prosadit nedokázal. kariéru strávil v nižších zámořských soutěžích s výjimkou závěrečné sezóny, během níž působil ve druhé lize Francie. Právě v nižších soutěžích nového kontinentu strávil také výraznou většinu své trenérské kariéry, změna přišla až v roce 2017, kdy působil jako asistent trenéra kanadského výběru do 20 let a posléze se stal asistentem trenéra Philadelphie Flyers. Roku 2019 pak převzal farmu New York Rangers v AHL a po 4 letech tamního působení dostal 12. listopadu 2023 svou první nabídku na působení v NHL na pozici hlavního trenéra a to právě u týmu Edmonton Oilers.