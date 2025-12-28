Vybojoval si šiesty titul majstra sveta v rapide. Carlsen má šancu aj na ďalšie prvenstvo

Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. dec 2025 o 19:29
Triumfoval s bilanciou deväť víťazstiev, tri remízy a jedna prehra.

Nórsky šachový veľmajster Magnus Carlsen si vybojoval šiesty titul majstra sveta v rapide. Na šampionáte v katarskej Dauhe triumfoval s bilanciou deväť víťazstiev, tri remízy a jedna prehra, v 13 kolách získal 10,5 bodu.

Medzi ženami sa z titulu svetovej šampiónky tešila Aleksandra Gorjačkinová z Ruska, ktorá zdolala v tajbrejku Číňanku Ču Ťin-er.

Striebro v kategórii open získal ruský šachista Vladislav Artemjev, bronz si odniesol Ind Arjun Erigaisi. Jediný slovenský zástupca a medzinárodný majster Samir Sahidi, ktorý bol nasadený ako 107., obsadil konečnú 32. priečku.

Turnaj zakončil so ziskom 8,5 bodu za osem výhier a remízu. V 11. kole si pripísal cenný skalp, keď s bielymi figúrkami zvíťazil nad Ukrajincom Vasylom Ivančukom, majstrom sveta v rapide z roku 2016.

Podujatie v Dauhe pokračuje majstrovstvami sveta v blitzi, ktoré sa odohrajú v pondelok a v utorok. Titul si vlani podelili Carlsen a Rus Jan Nepomňaščij.

    
    
    
    
