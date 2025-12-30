Carlsen má ďalšie prvenstvo. Napodobnil minulý rok, Slovák výrazne zaostal

Nórsky šachový veľmajster Magnus Carlsen si po rapide vybojoval titul majstra sveta aj v blitzi. Na šampionáte v katarskej Dauhe zdolal vo finále Nodirbeka Abdusattorova z Uzbekistanu 2,5:1,5.
Obhájil tak titul z minulého roka, keď sa o triumf podelil s Rusom Janom Nepomňaščím. Jediný slovenský zástupca a medzinárodný majster Samir Sahidi obsadil konečnú 169. priečku, keď v 19 kolách získal 8,5 bodu.
Medzi ženami triumfovala v blitzi Bibisara Assaubajevová z Kazachstanu, ktorá si vo finále poradila s Ukrajinkou Annou Muzyčukovou 2,5:1,5.