Žaluje majstra sveta o 100 miliónov. Zničil si ma, vraví Niemann

BRATISLAVA. Sto miliónov dolárov je približne suma, ktorá by mala ísť v budúcom roku zo štátneho rozpočtu na celý slovenský šport. Prípadne 7-násobok ročného rozpočtu futbalového Slovana Bratislava.

Pre jedného človeka je to suma, ktorá mu môže zabezpečiť, že do konca života nebude musieť nič robiť. O sto miliónov teraz žaluje Hans Niemann majstra sveta Magnusa Carlsena za to, že ho označil za podvodníka.

Žaloba je vyvrcholením vleklého prípadu a špekulácií o tom, že Američan si svoju kariéru vybudoval vďaka podvodom. Odmieta to. „Zničil ma,“ vraví o Carlsenovi.