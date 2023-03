Šachovým majstrom Európy sa stal Rus Sarana, Pecháč si vybojoval miestenku do Baku

"Podľa propozícií sa do Baku kvalifikuje prvých 23 hráčov z ME, ale keďže štyria hráči pred ním (Sarana, Santos Latasa, Anton Guijarro a Vocaturo) získali miestenku už na predošlých ME jednotlivcov, tak sa do tohto zoznamu nepočítajú.

Tým pádom si Jerguš zrejme zaistil posledné voľné miesto na SP v Baku," informoval oficiálny web Slovenského šachového zväzu (SŠZ).

Juraj Druska obsadil 186. priečku (6 bodov) a Milana Pachera evidovala výsledková listina na 235. pozícii s 5,5 bodmi.