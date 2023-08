Slováci nevybojovali na MS ani jednu olympijskú miestenku. Petrla: Je to sklamanie

Slováci skončili v treťom semifinále štvrtí a predstavia sa v B-finále. Do bojov o medaily sa prebojovali Portugalci, Česi a Srbi.

V Nemecku tak nezíska miestenku na OH 2024 v Paríži.

DUISBURG. Slovenský dvojkajak v zložení Erik Vlček, Adam Botek nepostúpil do A-finále na 500 m na MS v Duisburgu.

"Momentálne to nebolí len fyzicky, ale aj psychicky. Človek musí spraviť veľmi dlhú cestu, aby sa dostal na MS a keď nezvládne posledné dva kroky, tak to dosť bolí. Bolo v tom veľa driny, sústredenia a odriekania si vecí.

Museli sme najprv prejsť cez domácu kvalifikáciu, v ktorej sme mali tiež ťažkých súperov. Na tréningoch sme jazdili dobré časy a verili sme, že to zvládneme.

Bolo to veľmi vyrovnané, no nepodarilo sa nám splniť cieľ. Taký je šport," uviedol Vlček, šesťnásobný účastník OH a štvornásobný medailista v K4.

Ženský dvojkajak v zostave Katarína Pecsuková, Bianka Sidová obsadil v semifinále siedme miesto, čo v silnej konkurencii nestačilo ani na postup do B-finále.

Deblkanoisti Eduard Strýček s Petrom Kizekom dopádlovali na deviatej pozícii a absolvujú C-finále. Réka Bugárová finišovala v semifinále K1 na 200 m na šiestej priečke a čaká ju B-finále.

Slováci nevybojovali v Duisburgu žiadne olympijské miestenky. Po prvý raz od OH 1996 v Atlante bude pod piatimi kruhmi chýbať mužský štvorkajak.

Slovenská vlajková loď nevyužila jedinú šancu kvalifikovať sa do Paríža, keď v piatkovom semifinále finišovala až piata.