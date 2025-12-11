MOV prišiel s ráznym rozhodnutím. Mladí Rusi a ich krajania sa dočkajú po dlhej dobe

Športovci z Ruska a Bieloruska by na mládežníckych súťažiach mali štartovať opäť pod svojou vlajkou a víťazi by si mali vypočuť národnú hymnu.
Medzinárodným športovým zväzom to odporučil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po štvrtkovom zasadnutí Olympijského summitu.
Rokovanie popredných členov a funkcionárov olympijského hnutia viedla prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
„Športovci majú základné právo zúčastňovať sa na vrcholných podujatiach po celom svete. Nemôžu sa ich týkať politické zásahy a tlak od vládnych organizácii,“ zverejnil MOV v oficiálnom vyhlásení podľa AFP.
MOV zároveň uviedol, že je na každej športovej federácii, aby sama zadefinovala, ktorých mládežníckych súťaží sa krok bude týkať.
MOV samotný bude na prelome októbra a novembra 2026 organizovať olympijské hry mládeže v Dakare, na ktorom by sa Rusi a Bielorusi mohli vrátiť pod päť kruhov bez reštrikcií. Na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú môcť štartovať iba so štatútom neutrálneho športovca,