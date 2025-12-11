    MOV prišiel s ráznym rozhodnutím. Mladí Rusi a ich krajania sa dočkajú po dlhej dobe

    Hokejoví fanúšikovia s ruskými vlajkami na zimných hrách v Soči 2014.
    Hokejoví fanúšikovia s ruskými vlajkami na zimných hrách v Soči 2014. (Autor: Reuters)
    TASR|11. dec 2025 o 18:44
    ShareTweet1

    Rokovanie popredných členov a funkcionárov viedla prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

    Športovci z Ruska a Bieloruska by na mládežníckych súťažiach mali štartovať opäť pod svojou vlajkou a víťazi by si mali vypočuť národnú hymnu.

    Medzinárodným športovým zväzom to odporučil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po štvrtkovom zasadnutí Olympijského summitu.

    Rokovanie popredných členov a funkcionárov olympijského hnutia viedla prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

    „Športovci majú základné právo zúčastňovať sa na vrcholných podujatiach po celom svete. Nemôžu sa ich týkať politické zásahy a tlak od vládnych organizácii,“ zverejnil MOV v oficiálnom vyhlásení podľa AFP.

    MOV zároveň uviedol, že je na každej športovej federácii, aby sama zadefinovala, ktorých mládežníckych súťaží sa krok bude týkať.

    MOV samotný bude na prelome októbra a novembra 2026 organizovať olympijské hry mládeže v Dakare, na ktorom by sa Rusi a Bielorusi mohli vrátiť pod päť kruhov bez reštrikcií. Na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú môcť štartovať iba so štatútom neutrálneho športovca,

    Ďalšie športy

    Hokejoví fanúšikovia s ruskými vlajkami na zimných hrách v Soči 2014.
    Hokejoví fanúšikovia s ruskými vlajkami na zimných hrách v Soči 2014.
    MOV prišiel s ráznym rozhodnutím. Mladí Rusi a ich krajania sa dočkajú po dlhej dobe
    dnes 18:44|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»MOV prišiel s ráznym rozhodnutím. Mladí Rusi a ich krajania sa dočkajú po dlhej dobe