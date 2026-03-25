Lekári ho hospitalizovali trikrát. Rumunský tréner ohromuje svet a ide po ďalšom rekorde

Rumunský futbalový tréner Mircea Lucescu sa vo štvrtok stane najstarším koučom, ktorý kedy viedol reprezentačný tím.
V deň semifinále play off o účasť na majstrovstvách sveta proti Turecku bude mať 80 rokov a 240 dní, čím prekoná doterajšie maximum Nemca Otta Pfistera. Napísala to agentúra SID.
"Som presvedčený, že mi bude fandiť každý, komu je vyše sedemdesiat. Pre týchto ľudí som vzorom," povedal Lucescu predvlani v auguste, keď po 38 rokoch znovu prevzal rumunský národný tím.
"Už som sa mohol iba hrať so svojím pravnukom, ale majstrovstvá sveta sú veľké lákadlo," doplnil.
Bývalý dlhoročný reprezentant a účastník MS 1970 v Mexiku Lucescu prvýkrát trénoval národný tím v rokoch 1981 až 1986. Potom prevzal Dinamo Bukurešť, v ktorom strávil veľkú časť hráčskej kariéry, a neskôr sa výrazne presadil aj v zahraničí.
Koučoval Bresciu, Inter Miláno, Zenit Petrohrad, Galatasaray, Besiktas Istanbul či Dynamo Kyjev. So Šachtarom Doneck získal osem ukrajinských titulov a v roku 2009 vyhral Pohár UEFA (dnešnú Európsku ligu).
V rokoch 2009 až 2011 trénoval rumunskú reprezentáciu tiež jeho syn Razvan.
Až doteraz bol najstarším reprezentačným trénerom Pfister, ktorý v roku 2018 naposledy viedol Afganistan vo veku 80 rokov a 123 dní. Na klubovej úrovni je rekordérom Francúz Roger Lemerre, ktorému bolo 80 rokov a 260 dní.
Ak by Rumuni uspeli v baráži proti Turecku a následne aj lepšiemu zo zápasu Slovensko - Kosovo, je veľmi pravdepodobné, že Lucescu prekoná tiež tento zápis. Zrejme jedinou prekážkou je jeho zdravie, keďže tento rok už bol trikrát hospitalizovaný.