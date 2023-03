Čísla neklamú. Polievka musí byť v reprezentácii, odkazuje tréner Banskej Bystrice

Na mobiloch sledovali, ako sa vyvíja situácia na ostatných štadiónoch. Do karát im zahral gól Nikolu Krstoviča do siete Ružomberka. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zdolali Skalicu 2:1 a oslavujú postup do prvej šestky Fortuna ligy.

Tréner MICHAL ŠČASNÝ (44) je z úspechu svojho mužstva nadšený. Verí, že sa výsledky jeho zverencov prejavia na diváckych návštevách pod Urpínom.