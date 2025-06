Skauti si krúžkovali Slováka. Je pracant, pripravený pre reprezentáciu, tvrdí Zeman

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant a súčasný televízny expert MARIÁN ZEMAN v rozhovore hodnotí výkony slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na ME vo futbale 2025. „Je útočník, ktorého sme hľadali. Veľká škoda, že nebol o mesiac skôr fit. Mohol byť ďalším ťahúňom v zostave,” tvrdí o zranenom hráčovi. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) Cieľ postúpiť zo skupiny nevyšiel. Ako hodnotíte výkony Slovenska na turnaji? Výsledkový cieľ nebol splnený, ale nie som si istý, či bol práve tento cieľ po vyžrebovaní ten hlavný. Výsledok je vždy prvoradý, ale musíme si uvedomiť, proti komu hráme. Bol to skôr želaný cieľ, túžba to dosiahnuť.

Hlavný cieľom podľa mňa bol, aby mužstvo strhlo celé Slovensko. Ešte viac by sa to podarilo postupom, no to, akým spôsobom odohralo všetky tri zápasy, ako sa končili, ako sa diváci zapojili, s tým môžeme byť maximálne spokojní.

Marián Zeman počas nahrávania podcastu Taký je futbal. (Autor: Honzo Blaško)

Ktorí slovenskí hráči sa na šampionáte “predali”? Keď rozprávame o tých, ktorí sa ukázali, nemusíme spomínať Tomáša Suslova s Adamom Obertom. O tých sa už vedelo, a len potvrdili svoju kvalitu. Spomenul by som však hráča, ktorý tiež prišiel z A-tímu, kde doposiaľ nedostal tak veľa príležitostí. Tomáš Rigo. To je hráč, ktorý na týchto majstrovstvách Európy ukázal svoju silu. Ukázal ju vo svojej všestrannosti.

Je pracant smerom dozadu. Je aktívny v pýtaní si lopty a následnej réžii hry. Proti Rumunom bol zapojený do všetkého. Pre mňa je hráč, ktorý je pripravený pre reprezentačný A-tím. Takisto Samuel Kopásek, ktorý ukázal, že chce byť pripravený. Svojou bojovnosťou a aktivitou patrí do A-tímu, no potrebuje zvýšiť defenzívnu kvalitu a finálnu fázu v hre. Bude čakať na svoju príležitosť. VIDEO: Špeciál Taký je futbal k EURO U21

Tomáš Rigo po dueli s Rumunskom spomínal, že dúfa, že si ho nejaký skaut zapísal na zoznam… Ja by som to len trošku opravil. Nemyslím si, že si ho ten skaut zapísal. Riga už zapísaného mal, on si ho zakrúžkoval (úsmev). Mal už vyššiu (trhovú) hodnotu, no myslím si, že ju ešte zvýšil. Svojimi výkonmi zlepšil pozíciu vo vyjednávaní pre svoj klub. V Ostrave sa môžu v rokovaniach o čo oprieť, ak by mal teda prestúpiť.

Samuel Kopásek bol na poste pravého obrancu viditeľný, priebojný. Ukázal sa Francescovi Calzonovi ako ďalší možný nástupca Petra Pekaríka? Asi si (Calzona) nepovie, že má vyriešený problém, ale neviem si predstaviť, že by Kopásek nedostal príležitosť. Smerom dopredu je neuveriteľne aktívny. Chodí s každým útokom, ktorý stihne. Kondične je dobre pripravený. Je aktívny až do poslednej minúty.

Na snímke sprava Samuel Kopásek (Slovensko) a Sebastian-Andrei Borza (Rumunsko). (Autor: TASR)

Dal nádherný gól Španielom, pričom si po zakončenie prišiel po 70-metrovom šprinte. V zápasoch, v ktorých chceme vyhrať, chceme dominovať, chceme byť aktívnejší, musí dostať príležitosť. Trénera Calzonu presvedčil, aby ju dostal.

Kopásek bol v porovnaní s ľavým bekom Dominikom Javorčekom prínosnejší pre slovenský tím. Javorčekovi možno chýbala herná prax z Kielu. Najnovšie prestúpil do pražskej Slavie, kde možno takisto nebude súčasťou základnej jedenástky. Určite mu neprospelo, že nehrával. Zdá sa mi, že jeho výkony na šampionáte išli hore. V zápase proti Španielom odišiel fyzicky skôr ako v ďalších dueloch. Posledných dvadsať minút mal toho už plné zuby. Toto sa ale dá hernou praxou odstrániť. Verím, že do Slavie nešiel s tým, že bude hrať nejaké druhé husle, ale že dostane šancu. Adrián Kaprálik podal proti Rumunsku dobrý výkon. Kondične bol pripravený, no taktiež mu chýbala herná prax. O jeho kvalite sa baviť nemusíme. Videli sme to aj v marcových prípravných zápasoch. Keď vypadol z nominácie pre zranenie, dopredu sme toho spravili málo. To isté Žilina. Tá v jarnej časti doplatila na jeho absenciu.

Adrián Kaprálik v zápase Slovensko - Rumunsko na EURO U21. (Autor: Matej Sagan / Sportnet )

Pre mužstvo je veľmi dôležitý. Je nesmierne rýchly, prvé kroky má dynamické. Je to útočník, ktorého sme hľadali. Veľká škoda, že nebol o mesiac skôr fit. Mohol byť ďalším ťahúňom v zostave.

Tomášovi Suslovovi vyhovovala úloha lídra tímu. Proti Rumunsku bolo vidieť, ako sa v prebíjaní cez hráčov súpera vyžíval. Tréner Kentoš povedal, že tak, ako ho vidia ľudia na ihrisku, tak, ako si dovoľuje, ako je drzý, tak ho všetci vidia aj v kabíne. Ale tréner potvrdil, že to tak nie je. V súkromí je iný človek. Vie byť aj pokorný, dojatý, vie spolupracovať. Nebol taký líder, ktorý si robí to, čo sa mu zachce, ale totálne sa oddal mužstvu. Jeho náture to vyhovuje. Keď dostane voľnosť, keď ukáže na ihrisku svoju drzosť v súbojoch. Strašne veľa toho vytrpel. Keď je na súperovej polovici a už nevidí príležitosť ísť do súboja jeden na jedného, tak vybojuje štandardku. Vie tam tu nohu dať, aj keď to trošku bolí.

Tomáš Suslov v zápase Slovensko - Rumunsko na EURO U21. (Autor: Matej Sagan / Sportnet)

Potrebuje byť ten dominantný hráč. Ak by dostal nejakú striktnú úlohu, byť zapichnutý niekde na čiare, tak si myslím, že jeho kreativita by klesla. Svojej úlohy sa zhostil fantasticky. Klobúk dole pred ním za to, koľko toho odbehal a odmakal, ako strhol hráčov a akú väzbu dával divákom na štadióne.