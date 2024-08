Fehérváry priznal zranenie. Vyskúšam tréningy a rozhodnem sa, vraví

V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie pred kvalifikáciou na ZOH 2026 je aj MARTIN FEHÉRVÁRY. Jeho účasť je stále otázna.

Hoci sa cíti dobre, ešte nemôže sľúbiť, že zabojuje s tímom o postup. Na ľade totiž trénuje iba krátko pre zranenie a komunikuje s Washingtonom Capitals o ďalšom postupe.

Údajne vás trápi zranenie. Ako sa cítite zo zdravotného hľadiska?

Cítim sa dobre, no mám aj nejaké problémy. Nechcem to konkretizovať. Dennodenne o tom komunikujem s Washingtonom, fyzioterapeutom, pánom Šatanom aj s trénermi. Uvidíme, ako to pôjde. Vyskúšam tréningy a podľa toho sa rozhodnem.