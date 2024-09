Na Petržalku sa snažím roky zabudnúť, teraz nás Weiss neprekvapí, vraví škótsky novinár

Väčšina fanúšikov sa teší na to, že v tejto sezóne budeme konkurencieschopní v Lige majstrov, ale sme aj realisti a vieme, že to bude výzva.

Škótsky redaktor nezávislého fanzinu Not The View GERRY DUNBAR hovoril v rozhovore pre Sportnet o očakávaniach, posilách, ako aj o slovenskej stope v Celtic Parku.

Radi považujeme Celtic za veľkoklub, no hoci sme na domácej pôde boli veľmi úspešní, v Európe sme často nesplnili očakávania.

Nebolo to tak dávno, že Celtic Park bol obávané dejisko pre každý hosťujúci tím, bez ohľadu na jeho reputáciu. V posledných rokoch sme to však stratili, takže je čas to znovu nastoliť. Ako obvykle, sme opatrní optimisti.

Je jasné, že súťaž potrebovala zmenu, keďže už začínala byť trochu zatuchnutá. Budú však tieto zmeny dostatočné, aby sa zmenilo aj to, ktoré kluby sa dostanú do ďalších fáz a zarobia si tak najviac peňazí? UEFA iste spraví všetko preto, aby ochránila veľké kluby a veľké ligy.

Každý fanúšik Celticu miluje európsky futbal. Teším sa na to, že sa Celtic stretne s ôsmimi rôznymi mužstvami. Aspoň dva zápasy hráme so súpermi s podobným koeficientom, takže máme šancu získať niekoľko bodov.

Čo čakáte od stretnutia so Slovanom, výsledkovo či herne?

Doma privítame Slovan, Lipsko, Bruggy a Young Boy Bern. V týchto zápasoch sa budeme snažiť získať čo najviac bodov.

So Slovanom hráme prvý zápas a určite ho chceme vyhrať. Slovan mal zopár dobrých výsledkov v kvalifikácii, no pri všetkej úcte k jeho súperom, ani v jednom dueli sa nemusel popasovať s veľkým a hlučným davom a zároveň so silným súperom.

Znie to trochu ako klišé, ale atmosféra v Celtic Park u dokáže byť veľmi špecifická. Ak Celticu sa bude od začiatku dariť a dokáže udržať divákov v zápase, bude to náročný večer pre Slovan. Celtic hrá útočný futbal a nemyslím si, že by sa na tom niečo zmenilo v tomto zápase.