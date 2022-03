Hviezdou v Lenzerheide bol Federer. Na tenisové kurty sa tak skoro nevráti

LENZERHEIDE. Petra Vlhová ani Mikaela Shiffrinová síce bojovali o dôležité body v boji o veľký krištáľový glóbus, no zrejme neboli v sobotu vo švajčiarskom Lenzerheide najsnímanejšími.

V takom prípade by 40-ročný Švajčiar nestihol obľúbený Wimbledon, ktorý už osemkrát vyhral. Wimbledon sa tento rok začne 27. júna, vyvrcholí 10. júla.

Aj keď ho diváci radi uvideli, radšej by ho vídavali skôr na tenisových dvorcoch. Federer však potvrdil, že prípadný návrat na profesionálny okruh absolvuje až koncom leta alebo na jeseň.

“Na začiatku mi bolo ľúto, že toľko pretekárok vypadlo. Dúfam, že sú všetky v poriadku. Aj ja som bol ten, čo vždy lyžoval rýchlo. Preto to nerobím už od roku 2008, ale moja žena Mirka s deťmi lyžujú,“ uviedol švajčiarsky tenista pre švajčiarsku televíziu SRF.

Preteky na zatočenej a hrboľatej trati v Lenzerheide boli jedny z najťažších v celej sezóne. Z prvých desiatich mien prišlo do cieľa iba päť.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión nešpecifikoval, či by mohol stihnúť US Open so začiatkom 29. augusta.

Predstaviť by sa však mal na exhibičnom podujatí Laver Cup a možno aj na domácom halovom podujatí Swiss Indoors v jeho rodisku Bazileji.