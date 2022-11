Varga: Keď sledujem preteky, na ktorých nie som, škrie ma to

BRATISLAVA. Je súťaživý a rád skúša nové veci. Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga pred pár dňami postavil na štart prvých majstrovstiev Slovenska v disciplíne gravel.

Ide o cyklistické preteky na nespevnených povrchoch. Jazdí sa po tráve, po štrku, po blate. Disciplán pripomína cyklokros, no je skôr orientovaná aj pre širokú verejnosť. Cyklokros je oveľa intenzívnejší a technicky náročnejší.

„Páčilo sa mi to. Je to niečo medzi cestnou cyklistikou a horskou. Je to technické aj rýchle. Správny mix,“ vravel spokojne Varga. Na prvom šampionáte sa držal s najlepšími a vybojoval 6. miesto.