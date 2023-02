Vo finále zariskoval a vytiahol niečo, čo nemal odskúšané. Slovák na MS prekvapil

BRATISLAVA. Byť piaty na majstrovstvách sveta je veľký úspech.

Pre najlepšieho slovenského skejtboardistu je to skoro až životný úspech, hoci v minulosti už bol bronzový na majstrovstvách Európy.

„Tento výsledok si cením oveľa viac vzhľadom na silnú konkurenciu,“ vraví Košičan.

Do širšej svetovej špičky patrí v sketboardingu niekoľko rokov, no až teraz sa mu podarilo na majstrovstvách sveta postúpiť do finále.