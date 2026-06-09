    Vek je len číslo. V Amerike nastúpi viac štyridsiatnikov než na všetkých MS dokopy

    Brankár Škótska Craig Gordon
    Brankár Škótska Craig Gordon (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    ČTK|9. jún 2026 o 18:51
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    Najstarším účastníkom bude brankár Škótska.

    Na futbalových majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade bude rekordných osem štyridsiatnikov.

    To je o jedného viac ako na všetkých predchádzajúcich 22 šampionátoch dokopy, upozornila agentúra Reuters.

    Najstarším účastníkom tohtoročného turnaja bude 43-ročný škótsky brankár Craig Gordon.

    Ak nastúpi, zaradí sa na druhé miesto v historickom rebríčku za egyptského brankára Ísama Haddarího, ktorý mal 45 rokov, keď v roku 2018 chytal v Rusku proti Saudskej Arábii. Gordon by mal kryť na lavičke chrbát Angusi Gunnovi.

    Z doterajších siedmich 40-ročných účastníkov majstrovstiev sveta bolo šesť brankárov. Jediným hráčom v poli bol kamerunský útočník Roger Milla, ktorý je zároveň najstarším hráčom, ktorý dal na záverečnom turnaji gól. V roku 1994 sa mu to v zápase proti Rusku podarilo v 42 rokoch.

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    Millov rekord zostane neprekonaný, keďže najstarším hráčom v poli bude na šampionáte 41-ročný Portugalčan Cristiano Ronaldo. V 40 rokoch by sa medzi strelcov mohli zapísať aj Luka Modrič a Edin Džeko.

    Ronalda čakajú rekordné šieste majstrovstvá sveta, rovnako ako 40-ročného mexického brankára Guillerma Ochou a lídra argentínskych obhajcov titulu Lionela Messiho, ktorý čoskoro oslávi 39. narodeniny.

    Ďalšími štyridsiatnikmi na MS budú brankár Vozinha z tímu nováčika Kapverd a nemecký gólman Manuel Neuer, svetový šampión z roku 2014.

    Uruguajský brankár Fernando Muslera oslávi 40. narodeniny na budúci týždeň, deň po stretnutí svojho tímu so Saudskou Arábiou.

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