Vek je len číslo. V Amerike nastúpi viac štyridsiatnikov než na všetkých MS dokopy

Na futbalových majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade bude rekordných osem štyridsiatnikov.
To je o jedného viac ako na všetkých predchádzajúcich 22 šampionátoch dokopy, upozornila agentúra Reuters.
Najstarším účastníkom tohtoročného turnaja bude 43-ročný škótsky brankár Craig Gordon.
Ak nastúpi, zaradí sa na druhé miesto v historickom rebríčku za egyptského brankára Ísama Haddarího, ktorý mal 45 rokov, keď v roku 2018 chytal v Rusku proti Saudskej Arábii. Gordon by mal kryť na lavičke chrbát Angusi Gunnovi.
Z doterajších siedmich 40-ročných účastníkov majstrovstiev sveta bolo šesť brankárov. Jediným hráčom v poli bol kamerunský útočník Roger Milla, ktorý je zároveň najstarším hráčom, ktorý dal na záverečnom turnaji gól. V roku 1994 sa mu to v zápase proti Rusku podarilo v 42 rokoch.
Millov rekord zostane neprekonaný, keďže najstarším hráčom v poli bude na šampionáte 41-ročný Portugalčan Cristiano Ronaldo. V 40 rokoch by sa medzi strelcov mohli zapísať aj Luka Modrič a Edin Džeko.
Ronalda čakajú rekordné šieste majstrovstvá sveta, rovnako ako 40-ročného mexického brankára Guillerma Ochou a lídra argentínskych obhajcov titulu Lionela Messiho, ktorý čoskoro oslávi 39. narodeniny.
Ďalšími štyridsiatnikmi na MS budú brankár Vozinha z tímu nováčika Kapverd a nemecký gólman Manuel Neuer, svetový šampión z roku 2014.
Uruguajský brankár Fernando Muslera oslávi 40. narodeniny na budúci týždeň, deň po stretnutí svojho tímu so Saudskou Arábiou.