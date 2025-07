EURO žien trhá rekordy v návštevnosti. V skupinovej fáze neboli vypredané iba dva zápasy

V prvej fáze ME bol tiež dvakrát prekonaný rekord v najvyššej návštevnosti zápasu skupinovej fázy, na ktorom sa nezúčastnila hostiteľská krajina.

Duel Španielsko - Portugalsko (5:0) v Berne sledovalo 29.520 fanúšikov. Na stretnutie, v ktorom Nemecko zdolalo Dánsko 2:1 v Bazileji, prišlo 34.165 ľudí.

Tento zápas tiež stanovil rekord v počte fanúšikov na ženskom futbalovom stretnutí vo Švajčiarsku.

V skupinovej fáze lákali divákov hlavne zápasy domácej reprezentácie. Na ich duel v Bazileji proti Nórsku prišlo 34.063 divákov, čo je najvyšší počet na švajčiarske ženské družstvo.

Tento rekord by mohli opäť prekonať, keďže domáce futbalistky postúpili prvýkrát do vyraďovacej fázy ME. V piatok nastúpia v Berne proti úradujúcim majsterkám sveta zo Španielska.

Priemerná návštevnosť v skupinovej fáze bola 19.233 divákov na zápas. UEFA uviedla, že ME dosiahli doteraz „ohromný úspech“ aj na digitálnych platformách.