Raper Separ: Zápasníkom prajem, aby boli milionári. Zaslúžia si to

BRATISLAVA. Preslávil sa vo svete hudby, no teraz stojí pred novou výzvou z úplne inej sféry.

On ma dával dokopy po fyzickej stránke, aby som opäť nadobudol kondíciu a podobné veci, pretože tá choroba ma totálne zožrala," priznáva.

Pôvodne za tým boli zdravotné problémy. "Po chorobe som sa fyzicky dával dokopy. Začal som trénovať s Patrikom Rajcsányim. To je boxer od Tommiho Kida (Kovácsa), myslím sedem alebo osemnásobný majster.

Všetci chalani z OFA sú veľkí frajeri. Majú môj obdiv a bolo by super, keby sa aj týmto spôsobom spopularizovali bojové športy u nás a ľudia si uvedomili, že je to naozaj vedná disciplína," verí.

Ohľadom tréningu ho oslovil bojovník Oktagon MMA, Marek Bartl. "Sám sa mi ozval s tým, že by bol rád, ak by som prišiel na nejaké skúšobné tréningy a tak sme si obaja sadli, že sme tam doteraz spolu.

Ale povedal som si, prečo nie? Tú fyzičku som potreboval dať do úplne iného stavu, v akom som ju mal po nemocnici. Vzal som to teda všetkými desiatimi," vysvetľuje.

O ponuke premýšľal, ale nie príliš dlho. V konečnom dôsledku to vnímal ako príležitosť na zlepšenie svojho zdravotného stavu.

Makám tam každý deň v týždni. Je to masaker, ale cítim progres a to ma motivuje."

"Je to naozaj veľmi ťažké," priznáva Separ. "Dostať sa z tej komfortnej zóny, kedy by som mohol po koncertoch a foteniach sedieť doma s rodinou a odpočívať, tak namiesto toho idem na tréning.

To znamená viac času v gyme a tiež vyššiu záťaž. To všetko popri práci, ktorú nemožno úplne odsunúť na vedľajšiu koľaj.

Už predtým síce začal s tréningom boxu, no zápasová príprava si vyžaduje odlišnú intenzitu prípravy.

Náročné tréningy mu stihli ukázať aj rezervy, prevažne tie fyzické.

"Na psychike som pracoval dosť už kvoli tým veciam s rakovinou, ale skôr fyzická stránka mi ukázala, kam ma pustí, kam nepustí a na čom treba zapracovať."

Bojovníci si zaslúžia milióny, hovorí Separ

Sám teraz o to viac vníma, aké náročné podmienky majú zápasníci v rámci MMA či ďalších bojových umení.

Nové výzvy Separovi pripomínajú, že bojovníci sú stále veľmi nedocenení. Azda najviac sa to prejavuje v oblasti financií.

"Oveľa viac teraz vnímam, akí sú nedocenení. Tým chalanom by som prial, aby boli milionári, lebo to si reálne zaslúžia. Človek, ktorý si neprešiel tým procesom, netuší, o čom sa teraz bavíme, pretože to je naozaj šikana," hovorí.