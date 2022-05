Rakúsko zvládlo obrat na poslednú chvíľu. Zachraňuje sa medzi elitou

MS v hokeji 2022 - skupina B

Briti potrebovali na zotrvanie medzi elitou vyhrať za tri body a väčšinu duelu boli k dosiahnutiu tohoto cieľa blízko. Po góle Neilsona viedli ešte v 47. min 3:1, no Rakúšania skórovali štyrikrát v záverečných 12 minútach.

Pre oba tímy to bol záverečný duel na šampionáte vo Fínsku.

NOR

Pohodlnejší dvojgólový náskok zabezpečil Britom 117 sekúnd po štarte druhej tretiny Dowd. Útočnik Sheffieldu pripomenul, kde vznikol futbal, a puk do siete "usmernil" nohou. Rakúšanom išlo o "život", no tlak z ich strany neprichádzal.

Ich kvalitný výkon napokon vyšiel nazmar a v záverečných 12 minútach duelu prišli o všetko. Heinrich v 48. min prestrelil obranu a znížil na 2:3.

Vyrovnávajúci gól na 3:3 dal Nissner so šťastím, keď sa natlačil pred bránku, Bowns jeho pokus vyrazil, no puk sa odrazil opäť do tela rakúskeho útočníka a skončil v sieti.