Online prenos: Kanada - Dánsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Dánsko čeká dosud nejdůležitější utkání šampionátu v úterý, kdy si o přímý postup do čtvrtfinále zahraje se Slováky. S Kanaďany utkání určitě nevypustí, nicméně ani případné tříbodové vítězství by na situaci matematicky nic nezměnilo, samozřejmě by si ale hráči výrazně zvýšili sebevědomí. Dánsko zatím na turnaji porazilo Kazachstán (9:1), Itálii (2:1) a Francii (3:0), naopak prohrálo se Švýcarskem (0:6) a Německem (0:1).Týmové produktivitě vévodí překvapivě obránce. A tím je Markus Lauridsen, jenž stále čeká na svůj první zásah, nicméně šest gólů sám připravil. S pěti body na kolegu vzhlíží Morten Bau Hansen, Joachim Blichfeld a Nikolaj Ehlers.Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo (A), Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen – Ehlers, Nielsen (A), Bau Hansen – Storm, Regin (C), Scheel – Aagaard, Bjorkstrand, Blichfeld – Poulsen, Jakobsen, Asperup – Meyer.