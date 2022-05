Online prenos: USA - Česko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu na MS 2022 v vo Fínsku medzi USA a Českom.



USA získala proti Švédsku dva body, ale zakončuje postupovú štvorku pred Lotyšmi. Americký postup do štvrťfinále je momentálne na hrane. Všetko sa to môže zmeniť úspešným pondelkovým popoludním, ktorý by upokojil tím.



Česko si pripísalo povinné body s Lotyšmi aj Nórmi po minulotýždňovej hanbe, keď dva body pustili Rakúšanom. Pre Čechov bude duel s USA veľmi dôležitý v otázke finalizovania postupu.