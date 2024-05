Rakúšanov delilo od senzácie 50 sekúnd. Švajčiarov zachránil hetrik Hischiera

MS v hokeji 2024 - skupina A

Priebeh zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2024

I. tretina:

Rakúšania nastúpili do duelu ako oustideri, ale v úvodnej tretine prekvapili dobrým výkonom, ktorý im po štvrťhodine priniesol dvojgólové vedenie.

Rossi v 5. minúte vyhral buly v útočnom pásme a Unterweger strelou od modrej otvoril skóre. O desať minút neskôr si pri skrumáži pred bránkou našiel puk P. Huber a dotlačil ho do siete.

Švajčiari si hneď na to zahrali presilovku o dvoch hráčov a už po štyroch sekundách ju využil tvrdou strelou Josi.

II. tretina:

Rakúšania išli späť do dvojgólového vedenia v úvode druhej časti v presilovke, no potom Švajčiarom dopriali druhú presilovku o dvoch hráčov a tí sa prvýkrát dostali do vedenia.

Najprv vyrovnal pri hre proti trom Josi a pri 5 na 4 trinásť sekúnd po ňom skóroval Jäger. Rakúšania však pokračovali v dobrom výkone a v 35. minúte vyrovnal na 4:4 Haudum, opäť v presilovke.