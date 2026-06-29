MS vo futbale vstupujú do vyraďovacej fázy, prvý týždeň Wimbledonu či štart Tour de France (TV tipy)

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas týždňa sa odohrajú zápasy šesťnásťfinále a v závere sa začnú aj osemfinálové duely.
Tento týždeň štartuje v poradí tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon. Zo Slovákov sa v hlavnej súťaži dvojhry predstaví Alex Molčan, ktorého v 1. kole čaká nemec Altmaier.
Vo štvorhre sa predstaví Rebecca Šramková po boku Lindy Noskovej a Tereza Mihalíková po boku Olivie Nichollsovej.
Na tenisové dvorce sa vráti aj legendárna Serena Williamsová, ktorá odohrá 1. kolo proti Mayi Jointovej.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí americký Eugene a Monako. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová však tieto podujatia vynechá.
V sobotu 4. júla sa začína 113. ročník Tour de France, ktorý má štart v španielskej Barcelone a vyvrcholí 26. júla na Elyzejských poliach.
Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát vo Veľkej Británii na okruhu Silverstone.
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