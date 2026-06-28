Skvelý výsledok slovenskej triatlonistky. Na pódium jej chýbalo len pár sekúnd

Margaréta Vráblová.
Margaréta Vráblová. (Autor: triathlon.sk)
TASR|28. jún 2026 o 17:50
ShareTweet0

Diana Dunajská skončila v druhej desiatke.

Svetový pohár v triatlone

1.

Fanni Szalaiová

Maďarsko

57:10 min

2.

Taylor Knibbová

USA

+ 50 s

3.

Tara Sosinskiová

USA

+ 1:27 min

6.

Margaréta Vráblová

Slovensko

+ 2:41 min

17.

Diana Dunajská

Slovensko

+ 3:29 min

Reprezentantka Slovenska v triatlone Margaréta Vráblová obsadila na podujatí Svetového pohára v maďarskom Tiszaújvárosi šiestu priečku.

Na pódiovú pozíciu jej chýbala jedna minúta a 14 sekúnd.

Druhá slovenská zástupkyňa na štarte Diana Dunajská finišovala na 17. mieste so stratou troch minút a 29 sekúnd na víťaznú Maďarku Fanni Szalaiovú.

Ostatné športy

    Margaréta Vráblová.
    Margaréta Vráblová.
    Skvelý výsledok slovenskej triatlonistky. Na pódium jej chýbalo len pár sekúnd
    dnes 17:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Skvelý výsledok slovenskej triatlonistky. Na pódium jej chýbalo len pár sekúnd