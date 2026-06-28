Skvelý výsledok slovenskej triatlonistky. Na pódium jej chýbalo len pár sekúnd

Svetový pohár v triatlone
1.
Fanni Szalaiová
Maďarsko
57:10 min
2.
Taylor Knibbová
USA
+ 50 s
3.
Tara Sosinskiová
USA
+ 1:27 min
6.
Margaréta Vráblová
Slovensko
+ 2:41 min
17.
Diana Dunajská
Slovensko
+ 3:29 min
Reprezentantka Slovenska v triatlone Margaréta Vráblová obsadila na podujatí Svetového pohára v maďarskom Tiszaújvárosi šiestu priečku.
Na pódiovú pozíciu jej chýbala jedna minúta a 14 sekúnd.
Druhá slovenská zástupkyňa na štarte Diana Dunajská finišovala na 17. mieste so stratou troch minút a 29 sekúnd na víťaznú Maďarku Fanni Szalaiovú.