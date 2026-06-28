    Slováci nepomohli Česku k postupu, Egypt čakal 92 rokov a španielsky brankár odoláva 430 minút

    Španielsky brankár Unai Simón (vpravo) neinkasoval na MS už 430 minút. Naposledy ho prekonal z hry Japonec Tanaka na MS 2022 v Katare.
    Španielsky brankár Unai Simón (vpravo) neinkasoval na MS už 430 minút. Naposledy ho prekonal z hry Japonec Tanaka na MS 2022 v Katare. (Autor: TASR/AP)
    Juraj Hertel|28. jún 2026 o 20:00
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    Zaujímavé momenty zo skupinovej fázy MS

    Aj napriek tomu, že sa slovenská reprezentácia neprebojovalo na majstrovstvá sveta 2026 vo futbale, Slovensko malo na turnaji zastúpenie.

    Súčasťou realizačného tímu Česka boli dvaja Slováci – kondičný tréner Martin Kojnok, dlhoročný spolupracovník Adriána Guľu, a tréner brankárov, bývalý slovenský reprezentant Matúš Kozáčik.

    Na šampionát mal pôvodne cestovať aj Štefan Pánik, no napokon sa rozhodol pokračovať v práci po boku Balázsa Borbélyho v maďarskom Ferencvárosi Budapešť.

    Česko však po nevýrazných výkonoch nedokázalo postúpiť zo základnej skupiny.

    Historické čakanie

    Egypt debutoval na majstrovstvách sveta v roku 1934, no na svoje premiérové víťazstvo čakal neuveriteľných 92 rokov.

    Dočkal sa až na aktuálnom šampionáte, keď zdolal Nový Zéland 3:1. Pre porovnanie Nórsko na prvé víťazstvo čakalo 56 rokov.

    Útočník USA Folarin Balogun strelil v zápase Skupiny D proti Paraguaju (4:1) dva góly a stal sa prvým americkým hráčom od čias Berta Patenaudeho (na historicky prvých MS v roku 1930), ktorý zaznamenal v jednom zápase MS viac ako jeden gól.

    Pobrežie Slonoviny nedokázalo postúpiť zo základnej skupiny na turnajoch v rokoch 2006, 2010 a 2014, keď disponovalo slávnou "zlatou generáciou" hviezd ako Didier Drogba či terajší tréner bratislavského Slovana Yaya Touré. Tímu sa to podarilo až pri štvrtej účasti na MS 2026. 

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    Výborní brankári

    V zápase Skupiny E medzi Curaçaom a Ekvádorom (0:0) predviedol brankár Curacaa Eloy Room zrejme najlepší výkon celej skupinovej fázy, keď si pripísal 16 úspešných zákrokov.

    Room týmto výkonom dorovnal historický rekord Tima Howarda z MS 2014. Existuje však jeden rozdiel, ktorý robí Roomov výkon ešte pôsobivejším: zatiaľ čo Howard potreboval na 16 zákrokov 120 minút vrátane predĺženia, Room tento ofenzívny nápor zlikvidoval v štandardnom 90-minútovom hracom čase.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsky brankár Unai Simón (vpravo) neinkasoval na MS už 430 minút. Naposledy ho prekonal z hry Japonec Tanaka na MS 2022 v Katare.
    Španielsky brankár Unai Simón (vpravo) neinkasoval na MS už 430 minút. Naposledy ho prekonal z hry Japonec Tanaka na MS 2022 v Katare.
    Slováci nepomohli Česku k postupu, Egypt čakal 92 rokov a španielsky brankár odoláva 430 minút
    Juraj Herteldnes 20:00
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