Slováci nepomohli Česku k postupu, Egypt čakal 92 rokov a španielsky brankár odoláva 430 minút

Aj napriek tomu, že sa slovenská reprezentácia neprebojovalo na majstrovstvá sveta 2026 vo futbale, Slovensko malo na turnaji zastúpenie.
Súčasťou realizačného tímu Česka boli dvaja Slováci – kondičný tréner Martin Kojnok, dlhoročný spolupracovník Adriána Guľu, a tréner brankárov, bývalý slovenský reprezentant Matúš Kozáčik.
Na šampionát mal pôvodne cestovať aj Štefan Pánik, no napokon sa rozhodol pokračovať v práci po boku Balázsa Borbélyho v maďarskom Ferencvárosi Budapešť.
Česko však po nevýrazných výkonoch nedokázalo postúpiť zo základnej skupiny.
Historické čakanie
Egypt debutoval na majstrovstvách sveta v roku 1934, no na svoje premiérové víťazstvo čakal neuveriteľných 92 rokov.
Dočkal sa až na aktuálnom šampionáte, keď zdolal Nový Zéland 3:1. Pre porovnanie Nórsko na prvé víťazstvo čakalo 56 rokov.
Útočník USA Folarin Balogun strelil v zápase Skupiny D proti Paraguaju (4:1) dva góly a stal sa prvým americkým hráčom od čias Berta Patenaudeho (na historicky prvých MS v roku 1930), ktorý zaznamenal v jednom zápase MS viac ako jeden gól.
Pobrežie Slonoviny nedokázalo postúpiť zo základnej skupiny na turnajoch v rokoch 2006, 2010 a 2014, keď disponovalo slávnou "zlatou generáciou" hviezd ako Didier Drogba či terajší tréner bratislavského Slovana Yaya Touré. Tímu sa to podarilo až pri štvrtej účasti na MS 2026.
Výborní brankári
V zápase Skupiny E medzi Curaçaom a Ekvádorom (0:0) predviedol brankár Curacaa Eloy Room zrejme najlepší výkon celej skupinovej fázy, keď si pripísal 16 úspešných zákrokov.
Room týmto výkonom dorovnal historický rekord Tima Howarda z MS 2014. Existuje však jeden rozdiel, ktorý robí Roomov výkon ešte pôsobivejším: zatiaľ čo Howard potreboval na 16 zákrokov 120 minút vrátane predĺženia, Room tento ofenzívny nápor zlikvidoval v štandardnom 90-minútovom hracom čase.
Bývalý brankár Trenčína Vozinha, ktorý reprezentuje Kapverdské ostrovy, mal pred zápasom proti Španielsku na Instagrame približne 50-tisíc sledovateľov.
Vďaka skvelým výkonom na turnaji jeho popularita raketovo vzrástla a dnes ho sleduje už viac ako 17 miliónov ľudí.
Kapverdy navyše postúpili zo skupiny, pričom Vozinha si v troch zápasoch pripísal dve čisté kontá. Na šampionáte vychytal Španielsko a Saudskú Arábiu. Dva góly inkasoval od reprezentantov Uruguaja.
Kapverdy postúpili do vyraďovacej fázy po troch po sebe idúcich remízach v skupine. Stali sa len tretím tímom v celej histórii MS, ktorý postúpil zo skupiny bez jediného víťazstva.
Španielsky brankár Unai Simón drží na MS sériu 430 minút bez inkasovaného gólu. Historický rekord patrí Talianovi Walterovi Zengovi, ktorý na šampionáte v roku 1990 neinkasoval 517 minút.
Takisto ako brankár Španielska, za svoj chrbát nepustili žiadnu loptu ani brankári Mexika.
Francúz Ousmane Dembélé strelil proti Nórsku (4:1) hetrik už za 32 minút od úvodného výkopu, čím sa postaral o druhý najrýchlejší hetrik v histórii majstrovstiev sveta.
Rýchlejší bol iba Rakúšan Erich Probst, ktorý v roku 1954 skompletizoval hetrik za 24 minút v zápase proti Československu (5:0).
Švédska reprezentácia zažila v Skupine F extrémnu sínusoidu výkonnosti. Najskôr deklasovala Tunisko jasne 5:1, následne utrpela zdrvujúcu prehru s Holandskom 1:5 a pred posledným zápasom s Japonskom jej hrozilo reálne vyradenie.
Ak by Anthony Elanga po hodine hry nevyrovnal na konečných 1:1, Švédsko by sa stalo historicky prvým tímom od roku 1982 (keď podobný osud postihol Maďarsko po úvodnej výhre 10:1 nad Salvádorom), ktorý by nepostúpil zo skupiny napriek tomu, že vo svojom otváracom zápase na turnaji zvíťazil o štyri a viac gólov.
Gilberto Mora nastúpil v drese Mexika vo veku 17 rokov a 240 dní. Týmto štartom sa zaradil na šieste miesto v historických tabuľkách najmladších hráčov na MS, čím sa ocitol v spoločnosti legiend ako Pelé, Samuel Eto'o či Norman Whiteside.
Tabuľka tretích tímov na MS 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body