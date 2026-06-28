Futbalovú nudu zažehnal gól v nadstavenom čase. Kanada sa natrápila s africkou obranou

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Južná Afrika - Kanada 0:1 (0:0)
Gól: 90+2. Eustaquio
Rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Port.)
ŽK: Saliba, Sigur
Diváci: 69.237
JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis – Makgopa (86. Rayners).
Kanada: Crepeau – Johnston, Cornelius, Bombito (59. De Fougerolles), Laryea – Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg), N. Saliba (59. Sigur) – J. David, Oluwaseyi (70. David), Buchanan (75- Davies)
Reprezentanti Kanady postúpili do osemfinále na MS vo futbale 2026. V šestnásťfinále si poradili s Južnou Afrikou po výsledku 1:0 vďaka gólu Stephena Eustaquia z 90+2. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu šestnástku MS.
- ONLINE: Južná Afrika - Kanada na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
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Pre oba tímy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii MS. Kanaďania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko - Maroko (utorok 30. júna od 3.00 SELČ).
Na ďalší zápas nastúpia v sobotu 4. júla od 19.00 SELČ v Houstone. JAR na turnaji skončila po tom, čo v základnej skupine prehrala s Mexikom (0:2), remizovala s Českom (1:1) a zdolala Kórejskú republiku (1:0).
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Pavúk MS vo futbale 2026
Priebeh zápasu Južná Afrika - Kanada
I. polčas:
Ako prví sa k strele dostali reprezentanti JAR, ale Mokoenov pokus spoza šestnástky dokázal brankár Crepeau vyraziť.
Prvý polčas nepriniesol veľa gólových príležitostí, no v 22. minúte mohli ísť Kanaďania do vedenia.
Hlavička Corneliusa však skončila u pripraveného brankára Williamsa. Kanaďania mali viac z hry, ale do vedenia nešli ani krátko pred prestávkou, keď Modiba zachránil na bránkovej čiare po hlavičke Bombita a brankár Williams zmaril aj dorážku Buchanana.
II. polčas:
Ani druhý polčas nepriniesol veľké ofenzívne manévre. Kanaďania mali miernu prevahu, no mali problém presadiť sa v ofenzíve.
V 65. minúte mohli využiť zaváhanie defenzívy súpera, ale Oluwaseyi neuspel po krátkom úniku a brankárovi Williamsovi následne pomohol aj Mbokazi, ktorý zabránil dorážke.
V 75. minúte sa na ihrisko dostal kanadský obranca Davies a hra jeho tímu okamžite ožila. Už krátko po príchode vytvoril sľubnú šancu pre Davida, ale ten ju nevyužil po nepresnej strele.
Reprezentanti JAR mohli šokovať Kanaďanov v 85. minúte, ale Appollisovu strelu dokázal Crepeau zneškodniť.
Rozhodujúci moment priniesol nadstavený čas. Eustaquio sa dostal k voľnej lopte, z hranice šestnástky skúsil strelu tesne nad trávnikom a poslal ju k žrdi - 0:1.