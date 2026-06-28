    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    0 - 1
    0:0
    Kanada
    Kanada
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Futbalovú nudu zažehnal gól v nadstavenom čase. Kanada sa natrápila s africkou obranou

    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole.
    Fotogaléria (12)
    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. jún 2026 o 22:57
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    Kanada dnes zdolala Južnú Afriku v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Južná Afrika - Kanada 0:1 (0:0)

    Gól: 90+2. Eustaquio

    Rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Port.)

    ŽK: Saliba, Sigur

    Diváci: 69.237

    JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis – Makgopa (86. Rayners).

    Kanada: Crepeau – Johnston, Cornelius, Bombito (59. De Fougerolles), Laryea – Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg), N. Saliba (59. Sigur) – J. David, Oluwaseyi (70. David), Buchanan (75- Davies)

    Reprezentanti Kanady postúpili do osemfinále na MS vo futbale 2026. V šestnásťfinále si poradili s Južnou Afrikou po výsledku 1:0 vďaka gólu Stephena Eustaquia z 90+2. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu šestnástku MS.

    Pre oba tímy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii MS. Kanaďania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko - Maroko (utorok 30. júna od 3.00 SELČ).

    Na ďalší zápas nastúpia v sobotu 4. júla od 19.00 SELČ v Houstone. JAR na turnaji skončila po tom, čo v základnej skupine prehrala s Mexikom (0:2), remizovala s Českom (1:1) a zdolala Kórejskú republiku (1:0).

    Fotogaléria zo zápasu Južná Afrika - Kanafa na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    South Africa's Mbekezeli Mbokazi, below, and Canada's Tani Oluwaseyi battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Jonathan David (10) and South Africa's Ime Okon (21) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Tajon Buchanan, right, and South Africa's Sphephelo Sithole battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Africa's Sphephelo Sithole controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    12 fotografií
    South Africa's Thapelo Maseko (12) passes Canada's Liam Millar (11) during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, center, and South Africa's Thapelo Maseko battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko, left, and Canada's Richie Laryea battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan, left, and South Africa's Aubrey Modiba battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Teboho Mokoena, left, controls a ball chased by Canada's Jonathan David during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22) and South Africa's Thapelo Maseko (12) pfight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Canada pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against South Africa in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of South Africa pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    29.6.2026 19:00
    Japonsko
    JPN
    Nemecko
    GER
    29.6.2026 22:30
    Paraguaj
    PAR
    Holandsko
    NED
    30.6.2026 03:00
    Maroko
    MAR
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    Priebeh zápasu Južná Afrika - Kanada

    I. polčas:

    Ako prví sa k strele dostali reprezentanti JAR, ale Mokoenov pokus spoza šestnástky dokázal brankár Crepeau vyraziť.

    Prvý polčas nepriniesol veľa gólových príležitostí, no v 22. minúte mohli ísť Kanaďania do vedenia.

    Hlavička Corneliusa však skončila u pripraveného brankára Williamsa. Kanaďania mali viac z hry, ale do vedenia nešli ani krátko pred prestávkou, keď Modiba zachránil na bránkovej čiare po hlavičke Bombita a brankár Williams zmaril aj dorážku Buchanana.

    II. polčas:

    Ani druhý polčas nepriniesol veľké ofenzívne manévre. Kanaďania mali miernu prevahu, no mali problém presadiť sa v ofenzíve.

    V 65. minúte mohli využiť zaváhanie defenzívy súpera, ale Oluwaseyi neuspel po krátkom úniku a brankárovi Williamsovi následne pomohol aj Mbokazi, ktorý zabránil dorážke.

    V 75. minúte sa na ihrisko dostal kanadský obranca Davies a hra jeho tímu okamžite ožila. Už krátko po príchode vytvoril sľubnú šancu pre Davida, ale ten ju nevyužil po nepresnej strele.

    Reprezentanti JAR mohli šokovať Kanaďanov v 85. minúte, ale Appollisovu strelu dokázal Crepeau zneškodniť.

    Rozhodujúci moment priniesol nadstavený čas. Eustaquio sa dostal k voľnej lopte, z hranice šestnástky skúsil strelu tesne nad trávnikom a poslal ju k žrdi - 0:1.

    Program MS vo futbale 2026 - deň 18

    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 3
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    3 - 3
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    0 - 1
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole.
    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole.
    Futbalovú nudu zažehnal gól v nadstavenom čase. Kanada sa natrápila s africkou obranou
    dnes 22:571
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole.
    Tajon Buchanan a Sphephelo Sithole.
    Futbalovú nudu zažehnal gól v nadstavenom čase. Kanada sa natrápila s africkou obranou
    dnes 22:571
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    Domov»MS vo futbale 2026»Futbalovú nudu zažehnal gól v nadstavenom čase. Kanada sa natrápila s africkou obranou