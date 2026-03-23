Slovenskí futbalisti v baráži o MS 2026, Hagara v Prahe či Veľká cena Japonska (TV tipy)

Slovenská futbalová reprezentácia odohrá barážové zápasy o postup na MS 2026. Prvý duel odohrajú zverenci trénera Francesca Calzonu proti Kosovu domácom štadióne v Bratislave.
V prípade výhry ich čaká finálový súboj o postup s lepším mužstvom z dvojice Rumunsko - Turecko. Tento duel odohrajú Slováci opäť na NFŠ v Bratislave.
V pondelok sa dozvieme aj meno Futbalistu roka 2025 na Slovensku.
Pokračuje aj štvrťfinále play-off v slovenskej Tipsport lige a takisto začína aj baráž o udržanie sa. V nej sa proti sebe postavia v skupinovom formáte hokejisti Trenčína, Prešova, Skalice a Humenného.
Od 25. marca štartujú aj MS v krasokorčuľovaní, ktoré hostí Praha. Na svetovom šampionáte sa predstavia všetci olympijskí medailisti z Milána s výnimkou prekvapivého víťaza súťaže mužov Michaila Šajdorova z Kazachstanu. Zo Slovákov sa na podujatí predstaví iba Adam Hagara.
Prebieha aj finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V Lillehameri sú po rýchlostných disciplínach na programe ešte obrovský slalom a slalom.
Po týždňovej prestávke sa vracia formula 1, tentokrát na okruhu v Suzuke v rámci Veľkej ceny Japonska.
Tenistky a tenisti hrajú na turnaji Masters 1000 v americkom Miami a cez víkend spoznáme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
