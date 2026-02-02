Zimná olympiáda štartuje otváracím ceremoniálom, mladíci Žiliny hostia Liverpool (TV tipy)

ZOH 2026.
ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. feb 2026 o 10:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

V priebehu týždňa sa odohrá šestnásťfinále Mládežníckej ligy majstrov, kde v utorok 3. februára hostia mladíci z MŠK Žilina anglický Liverpool.

Takisto pokračuje aj anglický Carabao Cup, v ktorom sa odohrajú odvety semifinále. Bližšie k postupu do finále má Manchester City, ktorý v úvodnom zápase zdolal Newcastle 2:0. Jednogólovú výhodu má takisto Arsenal, ktorý zvíťazil nad Chelsea 3:2.

Cez víkend štartuje aj jarná časť futbalovej Niké ligy. V šlágri kola vycestuje bratislavský Slovan na pôdu DAC Dunajskej Stredy.

V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Slovana rivala z Nitry, v sobotu zavíta Zvolen na ľade Vlkov zo Žiliny.

Vrcholom týždňa je štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá bude trvať od 6. do 22. februára. Slávnostný ceremoniál je na programe v piatok od 20.00 hod.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V basketbalovom Európskom pohári FIBA sa hráči BC Prievidza predstavia na palubovke španielskeho Bilbao Basket.

Tenistky sa po prvom grandslame sezóny predstavia na turnaji WTA 500 v Abu Zabí, poprípade na turnaji WTA 250 v českej Ostrave.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (2. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (3. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (4. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futsal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (5. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodné pólo
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (6. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (7. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (8. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    ZOH 2026.
    ZOH 2026.
    Zimná olympiáda štartuje otváracím ceremoniálom, mladíci Žiliny hostia Liverpool (TV tipy)
    dnes 10:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zimná olympiáda štartuje otváracím ceremoniálom, mladíci Žiliny hostia Liverpool (TV tipy)