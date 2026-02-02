Zimná olympiáda štartuje otváracím ceremoniálom, mladíci Žiliny hostia Liverpool (TV tipy)

V priebehu týždňa sa odohrá šestnásťfinále Mládežníckej ligy majstrov, kde v utorok 3. februára hostia mladíci z MŠK Žilina anglický Liverpool.
Takisto pokračuje aj anglický Carabao Cup, v ktorom sa odohrajú odvety semifinále. Bližšie k postupu do finále má Manchester City, ktorý v úvodnom zápase zdolal Newcastle 2:0. Jednogólovú výhodu má takisto Arsenal, ktorý zvíťazil nad Chelsea 3:2.
Cez víkend štartuje aj jarná časť futbalovej Niké ligy. V šlágri kola vycestuje bratislavský Slovan na pôdu DAC Dunajskej Stredy.
V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Slovana rivala z Nitry, v sobotu zavíta Zvolen na ľade Vlkov zo Žiliny.
Vrcholom týždňa je štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá bude trvať od 6. do 22. februára. Slávnostný ceremoniál je na programe v piatok od 20.00 hod.
V basketbalovom Európskom pohári FIBA sa hráči BC Prievidza predstavia na palubovke španielskeho Bilbao Basket.
Tenistky sa po prvom grandslame sezóny predstavia na turnaji WTA 500 v Abu Zabí, poprípade na turnaji WTA 250 v českej Ostrave.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
