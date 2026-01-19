České strediská hostia lyžiarky aj preteky biatlonu, vracia sa aj futbalová Liga Majstrov (TV tipy)

Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu.
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|19. jan 2026 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Po zimnej prestávke pokračujú dve najprestížnejšie európske klubové súťaže. SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom odohrá duel v Lige majstrov v dánskej Kodani, Slavia Praha doma privíta španielsku FC Barcelona.

V Európskej lige sa Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom predstaví doma proti Aston Ville, Plzeň privíta FC Porto a Lyon v bráne s Dominikom Greifom pocestuje na duel do Bernu.

Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Nitry predstaví Zvolen, Poprad hostí Slovan Bratislava.

V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Žilinou, hokejisti Nitry pocestujú do Prešova a Slovan hostí Liptovský Mikuláš.

Počas týždňa pokračuje aj prvý tenisový grandslam sezóny Australian Open. V hlavnej súťaži vo dvojhre sa zo Sloveniek predstaví len Rebecca Šramková. Vo štvorhre nebude chýbať Tereza Mihalíková s jej partnerkou Britkou Oliviou Nichollsovou.

Hneď v pondelok 19. januára spoznáme aj slovenského Športovca roka 2025.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť aj slalomárky, na ktoré v utorok čaká obrovský slalom v rámci Svetového pohára v talianskom Kronplatzi. Cez víkend sa presunú do strediska Špindlerův Mlýn, kde absolvujú obrovský slalom a slalom.

Muži sa predstavia v rakúskom Kitzbüheli, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy v hádzanej, kde vrcholia zápasy v základných skupinách. Od štvrtka postupujúce tímy budú bojovať v hlavných skupinách o postup do semifinále.

Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v českom Novom Meste na Morave. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v individuálnych pretekoch, v šprinte a v stíhacích pretekoch.

Basketbalisti BC Prievidza v stredu privítajú grécky PAOK Solún v rámci osemfinálovej skupiny Európskeho pohára FIBA.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

