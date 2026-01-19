České strediská hostia lyžiarky aj preteky biatlonu, vracia sa aj futbalová Liga Majstrov (TV tipy)

Po zimnej prestávke pokračujú dve najprestížnejšie európske klubové súťaže. SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom odohrá duel v Lige majstrov v dánskej Kodani, Slavia Praha doma privíta španielsku FC Barcelona.
V Európskej lige sa Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom predstaví doma proti Aston Ville, Plzeň privíta FC Porto a Lyon v bráne s Dominikom Greifom pocestuje na duel do Bernu.
Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Nitry predstaví Zvolen, Poprad hostí Slovan Bratislava.
V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Žilinou, hokejisti Nitry pocestujú do Prešova a Slovan hostí Liptovský Mikuláš.
Počas týždňa pokračuje aj prvý tenisový grandslam sezóny Australian Open. V hlavnej súťaži vo dvojhre sa zo Sloveniek predstaví len Rebecca Šramková. Vo štvorhre nebude chýbať Tereza Mihalíková s jej partnerkou Britkou Oliviou Nichollsovou.
Hneď v pondelok 19. januára spoznáme aj slovenského Športovca roka 2025.
V akcii budú opäť aj slalomárky, na ktoré v utorok čaká obrovský slalom v rámci Svetového pohára v talianskom Kronplatzi. Cez víkend sa presunú do strediska Špindlerův Mlýn, kde absolvujú obrovský slalom a slalom.
Muži sa predstavia v rakúskom Kitzbüheli, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy v hádzanej, kde vrcholia zápasy v základných skupinách. Od štvrtka postupujúce tímy budú bojovať v hlavných skupinách o postup do semifinále.
Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v českom Novom Meste na Morave. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v individuálnych pretekoch, v šprinte a v stíhacích pretekoch.
Basketbalisti BC Prievidza v stredu privítajú grécky PAOK Solún v rámci osemfinálovej skupiny Európskeho pohára FIBA.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (19. január)
Utorok (20. január)
Streda (21. január)
Štvrtok (22. január)
Piatok (23. január)
Sobota (24. január)
Nedeľa (25. január)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
