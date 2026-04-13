Slovenskí hokejisti odštartujú prípravu pred MS proti Švajčiarom či odvety Slovnaft Cupu (TV tipy)

Cez týždeň pokračuje Liga majstrov odvetnými štvrťfinálovými duelmi.
Obranca Dávid Hancko v službách Atlética Madrid pre zranenie pravdepodobne nenastúpi, no jeho tím v prvom zápase zdolal FC Barcelonu 2:0 a má tak výbornú pozíciu pred odvetou.
Real Madrid sa bude v odvete snažiť otočiť stav duelu 1:2 s Bayernom Mníchov, Arsenal sa bude doma snažiť udržať postupový stav 1:0 nad Sportingom Lisabon a PSG pocestuje s výhrou 2:0 do Liverpoolu.
Slovenskí reprezentanti začnú prípravu pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Zverenci trénera Vladimímra Országha v prvom slede odohrajú dva dueli proti hokejistom Švajčiarska na domácom ľade v Topoľčanoch.
Počas týždňa sa odohrajú aj odvetné zápasy v Slovnaft Cupe. Vo východniarskom derby Prešova z Košicami sa zrodila remíza 2:2 a Žilina v prvom zápase zdolala Podbrezovú 2:0.
V Niké lige sa v šlágri kola stretne Žilina so Slovanom Bratislava.
V talianskej Serie A sa Stanislav Lobotka s Neapolom doma stretne s Laziom Rím, brankár Dominik Greif s Lyonom pocestuje do Paríža, kde sa v šlágri kola stretne s PSG, Burnley s Martinom Dúbravkom sa stretne s Nottinghamom.
V Španielsku bude na programe pohárové finále, v ktorom Atlético Madrid vyzve Real Sociedad.
V hokejovej Tipsport lige spoznáme druhého finalistu, ktorý vzíde z dvojice Slovan Bratislava - HC Košice. Prvým finalistom sa stala Nitra, ktorá zdolal Poprad 4:1 na zápasy. Pokračuje aj baráž o udržanie sa.
Cyklistov cez víkend čaká podujatie Amstel Gold Race. Tenisti sa predstavia na antukových turnajoch v Barcelone a Mníchove. Tenistky hrajú na turnajoch v Stuttgarte a Rouene.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (13. apríl)
Utorok (14. apríl)
Streda (15. apríl)
Štvrtok (16. apríl)
Piatok (17. apríl)
Sobota (18. apríl)
Nedeľa (19. apríl)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.