Tréner zo Slovenska spravil v európskej kvalifikácii niečo, čo nikto iný pred ním

Keď odišiel od majstra, niektorí fanúšikovia ho vyhlásili za zradcu. Iní hodnotili jeho rozhodnutie triezvejšie, ale poznamenali, že spravil riskantný krok.
Balázs Borbély, bývalý hráč Artmedie Petržalka a donedávna tréner maďarského ETO Győr, prevzal v lete najslávnejší maďarský klub Ferencváros Budapešť.
U zeleno-bielych v minulosti pôsobil, viedol mládežnícke družstvá aj rezervu, no predsa si nemohol byť istý, že uspeje.
Ferencváros prišiel o titul práve pričinením Győru a kvalifikáciu Európskej ligy musel začať už v 1. predkole. Klub pritom v uplynulých siedmich sezónach vždy hral v skupinovej, respektíve ligovej fáze európskeho pohára.
Prípadný neúspech by teda hneď v úvode mohol poznačiť reputáciu trénera zo Slovenska.
Ferencváros rozhodne nemal ľahký žreb. Na ceste do ligovej fázy musel vyradiť Vojvodinu Novi Sad, Twente Enschede, Górnik Zabrze a nakoniec Trabzonspor.
Po výhre 4:0 nad tureckým veľkoklubom, za ktorý nastúpil aj Mo Salah, domáci kotol vyvolával meno 46-ročného trénera.
„Iní tréneri na takéto ovácie od fanúšikov museli čakať oveľa dlhšie,“ poznamenal pre Sportnet maďarský novinár a spolupracovník portálu 24.hu Gergely Marosi.
Kvalifikácia bez prehry
„Málokto čakal, že sa Ferencváros tak rýchlo adaptuje na nové podmienky a dostane sa až do ligovej fázy, keďže prakticky v každom predkole dostal asi najťažšieho možného súpera. Tie mužstvá boli takmer na úrovni kvalifikácie Ligy majstrov,“ podčiarkol maďarský novinár.
Fradi počas kvalifikácie ani raz neprehral. To sa mu podarilo prvý raz, ak nerátame sezónu 2020/2021, keď sa pre pandemické opatrenia prvé tri predkolá hrali na jeden zápas.
Prvýkrát za posledných osem rokov pritom nezačal kvalifikáciu v predkole Ligy majstrov.
V prvom predkole Európskej ligy tím Balázsa Borbélya dvakrát zdolal srbskú Vojvodinu – vonku 2:1 a doma 3:0.
Následne Ferencváros dokázal vyhrať v Holandsku na pôde Twente Enschede 2:1. Doma viedol víťaz Maďarského pohára už 2:0, Twente v závere dokázalo vyrovnať na 2:2, ale predĺženie si nevynútilo.
O sile holandského mužstva sa v ďalšom kole presvedčila aj Dunajská Streda, ktorá v Holandsku utrpela krutú prehru 0:6.
Ferencváros si zmeral sily s Górnikom Zabrze, ktorý vedie slovenský tréner Michal Gašparík. V Budapešti vyhrali domáci 1:0 a v Poľsku im na postup stačila remíza 1:1.
V play-off na zverencov Balázsa Borbélya čakal turecký Trabzonspor. Maďarský klub vyhral na ihrisku súpera 1:0 a doma napokon 4:0, keď od 13. minúty hral v početnej výhode a v druhom polčase bol dokonca vylúčený aj ďalší hráč Trabzonsporu.
„Podľa mňa bolo kľúčovým okamihom kvalifikácie víťazstvo v Holandsku. To dodalo celému tímu obrovskú energiu. Maďarským mužstvám sa proti Holanďanom veľmi nezvykne dariť, najmä proti takýmto silným tímom,“ zdôraznil Marosi.
Má povesť priameho chlapa
Nového trénera chvália hráči i fanúšikovia. Krisztián Lisztes, syn rovnomennej klubovej legendy, prezradil, že najväčší rozdiel medzi Borbélyom a jeho predchodcom Robbiem Keanom je v komunikácii.
„Borbély otvorene povedal, v čom sa musím zlepšiť,“ vravel 21-ročný futbalista. Keane sa s ním vraj nerozprával vôbec.
Rodák z Dunajskej Stredy má povesť priameho chlapa. „Zdá sa, že kabína jeho myšlienky maximálne berie,“ podčiarkol aj novinár Marosi.
„Priniesol zmeny aj v systéme. V minulej sezóne Ferencváros hral na troch stopérov, teraz nastupuje v rozostavení 4-2-3-1. Myslím si, že kvalita hry absolútne prekonala očakávania,“ doplnil.
Prvotný cieľ Borbély splnil. Ferencváros v Európskej lige privíta na domácom ihrisku Viktoriu Plzeň, portugalské Torreense, slovinské Celje a napokon už v budúcom roku Juventus. Vonku bude hrať s Celticom Glasgow, AC Milan, Lechom Poznaň a Hoffenheimom.
Medzitým však bude musieť obstáť aj v domácej súťaži a práve tu vidí maďarský novinár najväčšie riziká.
„Je otázne, či po všetkých tých odchodoch bude mať Fradi dostatočne široký káder na to, aby zvládal zápasy v Európe aj v domácej súťaži,“ poznamenal Marosi.
Kluby sú zrazu opatrné
Situáciu v maďarskom futbale výrazne ovplyvnila zmena vlády. V predchádzajúcom režime Viktora Orbána tiekli do futbalu štátne peniaze takmer bez kontroly.
Tentoraz sa však zrodila dohoda o predaji televíznych práv len tesne pred začiatkom najvyššej maďarskej súťaže. Kontrakt platí len na jeden rok a verejnoprávna televízia zaplatila za práva 6 miliárd forintov (približne 16,36 milióna eur).
Je to výrazný pokles oproti minulým sezónam, keď kluby NB I mali garantované z televíznych práv minimálne 10 miliárd forintov ročne (približne 27,27 milióna eur).
„Kluby sa teda zrazu začali správať podľa zákonov trhu a sú veľmi opatrné. Aj z Ferencvárosu odišlo toľko hráčov, že by to stačilo na základnú zostavu a tá zostava by bola v hre o najvyššie priečky v prvej lige,“ upozornil Marosi.
Do Fradi prišiel začiatkom júla Francúz Nathan Zohore a v úvode augusta maďarský reprezentant Ádám Nagy, no ďalšie posily klub angažoval až po zabezpečení postupu do ligovej fázy.
Zo Sparty Praha prišiel Veljko Birmančevič a najnovšou akvizíciou maďarského klubu je Matúš Bero, ktorý naposledy pôsobil v Bochume.
Győr výhodu nevyužil
„Celá maďarská najvyššia súťaž je aktuálne jeden veľký chaos. Po šiestich kolách je iba jeden nezdolaný tím, úradujúci majster Győr, ale aj ten už má na konte tri remízy,“ poznamenal Marosi.
Ferencváros je momentálne na siedmom mieste 12-člennej ligy so siedmimi bodmi, ale odohral iba štyri zápasy. Z hľadiska stratených bodov je na tom teda najlepšie.
„Sám som zvedavý, čo bude pre Fradi priorita: získať čo najviac bodov v Európe, lebo postup do vyraďovacej fázy by znamenal ďalší finančný zisk, alebo sústrediť sa na domácu súťaž, keďže majster má oveľa jednoduchšiu úlohu v predkolách?“ položil si otázku maďarský novinár.
Napriek tomu ETO Győr nedokázal túto výhodu využiť, a tak Maďarsko je naďalej jedinou krajinou v regióne, ktorá za poslednú dekádu ani raz nemala v jednej sezóne dva tímy v skupinovej fáze európskych pohárov.
Győr z kvalifikácie Ligy majstrov vypadol už v 1. predkole, kde ho vyradil islandský majster Vikingur Reykjavík.
Následne v kvalifikácii Konferenčnej ligy maďarský majster prešiel cez luxemburský Bissen, ale napokon mu vystavil stopku lotyšský FC Riga Adriána Guľu.