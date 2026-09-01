Historická konfrontácia. Bayern pod Gavelom ukázal svoju silu slovenskému majstrovi

Prípravný zápas
Bayern Mníchov – Patrioti Levice 112:78 (63:43)
Bayern: Beauchamp 17, Voigtmann 14, Jessup 13, Norris 11, Baldwin 5 (Obst 10, Wiley 10, Giffey 9, Jensen 9, Lucic 7, Jokubaitis 6, Hollatz 1, Dueck 0)
Levice: Chavez 14, Hicks 11, Tomasevic 9, Ohams 7, Volárik 0 (Dorsey 14, Olison 14, Brooks 4, Pažický 3, Solčánsky 2, Bojanovský 0, Gergely 0, Horváth 0)
TH: 24/17 – 9/7, Trojky: 15-13
Basketbalisti Patrioti Levice odohrali historický zápas proti účastníkovi Euroligy. Bayernu Mníchov podľahli po výsledku 78:112.
Obrovská kvalita na strane domácich sa ukázala od úvodu zápasu. Bayern trestal takmer neomylne každé zaváhanie v obrane a body na jeho strane pribúdali veľmi rýchlo.
Patriotom síce chvíľu trvalo, kým dokázali prepnúť na tempo domácich a rýchlo prehrávali 0:10, potom sa však osmelili aj v útoku a zásluhou dvojice Hicks – Tomaševič dokázali bodovo odpovedať.
Bayern vedený slovenským koučom Antona Gavelom využíval svoju rýchlosť a fyzické prednosti, čo robilo Patriotom značné problémy. Obaja tréneri zapojili do hry postupne všetkých hráčov.
Patrioti bojovali sympaticky až do konca zápasu, proti súperovi najvyššieho rangu zaznamenali 78 bodov. Zápas bol veľkou školou pre slovenský majstrovský tím.
Informovala o tom oficiálna stránka Levíc.