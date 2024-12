Cieľom Slovákov je prvé semifinále po 10 rokoch. Tím povedie ako kapitán Dvorský

OTTAWA Slovenskí hokejisti vstúpia do 49. MS hráčov do 20 rokov (26. decembra - 5. januára) s cieľom prebojovať sa do semifinále po desiatich rokoch.

V základnej B-skupine sa postupne stretnú so Švédskom, Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom, pričom z tejto pätice nepostúpi do štvrťfinále iba jeden najslabší tím, ktorý bude hrať baráž o záchranu.

Mladí Slováci odštartujú turnaj vo štvrtok od 18.00 SEČ proti Švédsku.