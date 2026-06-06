VIDEO: Kanada nezvládla generálku pred domácimi majstrovstvami sveta. Paraguaj bol suverénny

Futbalisti Kanady remizovali v generálke pred domácimi MS v Montreale s Írskom 1:1. Lepšie sa jasnými víťazstvami naladili Paraguaj a Saudská Arábia, zatiaľ čo Haiti podľahlo Peru 1:2.
Jeden z hostiteľov šampionátu viedol od 23. minúty, keď si vlastný gól dal Jake O'Brien. Vyrovnanie zariadil po hodine hry Chiedozie Ogbene, keď tesne predtým nepremenil pokutový kop Troy Parrott.
Hostiteľ záverečného turnaja natiahol sériu bez prehry na osem zápasov. Na úvod majstrovstiev sveta ho čaká Bosna a Hercegovina.
Írsko v marcovom semifinále baráže o postup na šampionát nestačilo v penaltovom rozstrele na Česko, ktoré sa na majstrovstvá sveta prebojovalo po 20 rokoch a druhýkrát vo svojej samostatnej histórii.
Prvýkrát od roku 2010 sa na svetovom vrcholnom podujatí predstaví Paraguaj. Juhoamerická krajina sa naladila na úvodný duel s USA výhrou 4:0 nad Nikaraguou, o ktorú sa postarali štyria rôzni strelci.
Saudská Arábia si poradila s Portorikom 3:0 a zvíťazila po sérii štyroch prehier. Pod vedením gréckeho trénera Georgiosa Donisa, ktorý sa mužstva ujal len v apríli, uspela na druhý pokus. Ešte pred vstupom do turnaja odohrá prípravný zápas so Senegalom.
Haiti v generálke nestačilo na Peru, hoci viedlo. Karibská krajina sa zúčastní majstrovstiev sveta po 52 rokoch, pričom na úvod vyzve Škótsko.
Prípravné zápasy - sobota, 6. jún:
Paraguaj - Nikaragua 4:0 (2:0)
Góly: 17. Kaku (z 11 m), 42. Almiron, 62. Galarza, 67. Maldana
Portoriko - Saudská Arábia 0:3 (0:1)
Góly: 45.+1. Mandaš, 50. Al Hamdan, 88. Al Dawsari
Kanada - Írsko 1:1 (1:0)
Góly: 23. O'Brien (vlastný) - 60. Ogbene
Haiti - Peru 1:2 (1:0)
Góly: 16. Isidor - 81. Garces, 84. Velez